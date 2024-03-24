https://ria.ru/20240324/putin-1935459902.html

Путин сам вносил правки в текст обращения после теракта в "Крокусе"

Путин сам вносил правки в текст обращения после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Путин сам вносил правки в текст обращения после теракта в "Крокусе"

Президент РФ Владимир Путин перед обращением к гражданам после теракта в "Крокус сити холле" от руки вносил правки в текст выступления, подготовленный... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:12

2024-03-24T13:12

2024-03-24T13:12

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед обращением к гражданам после теракта в "Крокус сити холле" от руки вносил правки в текст выступления, подготовленный помощниками. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина, видно, как Путин в кабинете изучает бумаги с текстом обращения к гражданам, подготовленным помощниками, а затем от руки вносит в нее правки. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин во время обращения к гражданам РФ заявил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, крокус сити холл