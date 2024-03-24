Опубликовано видео работы Путина после теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин опубликовал в Telegram видео работы президента Владимира Путина после теракта в "Крокус Сити Холле". На кадрах видно, как президент по телефону получает доклады различных ведомств о нападении. "Одиннадцать человек задержаны?" — обращается президент к собеседнику в одном из фрагментов видео. Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 154 человека.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них со стороны постсоветской республики было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
россия, украина, владимир путин, павел зарубин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Опубликовано видео работы Путина после теракта в "Крокусе"
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин опубликовал в Telegram видео работы президента Владимира Путина после теракта в "Крокус Сити Холле".
На кадрах видно, как президент по телефону получает доклады различных ведомств о нападении.
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
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"Одиннадцать человек задержаны?" — обращается президент к собеседнику в одном из фрагментов видео.
Теракт в "Крокусе"
В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма
Вчера, 08:00
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 154 человека.
Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.
Обращение Владимира Путина к россиянам
23 марта, 15:30
По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них со стороны постсоветской республики было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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