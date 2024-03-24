Путин назвал бомбардировку Югославии 25 лет назад началом войны в Европе
Путин назвал бомбардировку Югославии 25 лет назад огромной трагедией
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал огромной трагедией бомбардировку Югославии 25 лет назад, он отметил, что действия Запада были недопустимыми, по сути, они начали войну в Европе.
"Трагедия огромная. То, что сделал Запад, - это вообще недопустимо. Без всякой резолюции Совета безопасности ООН прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы", - сказал Путин в интервью для фильма "Белград" телеканала "Россия".
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.