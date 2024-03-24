https://ria.ru/20240324/putin-1935450451.html

Путин назвал бомбардировку Югославии 25 лет назад началом войны в Европе

Путин назвал бомбардировку Югославии 25 лет назад началом войны в Европе - РИА Новости, 24.03.2024

Путин назвал бомбардировку Югославии 25 лет назад началом войны в Европе

Президент РФ Владимир Путин назвал огромной трагедией бомбардировку Югославии 25 лет назад, он отметил, что действия Запада были недопустимыми, по сути, они... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:12

2024-03-24T12:12

2024-03-24T12:31

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал огромной трагедией бомбардировку Югославии 25 лет назад, он отметил, что действия Запада были недопустимыми, по сути, они начали войну в Европе."Трагедия огромная. То, что сделал Запад, - это вообще недопустимо. Без всякой резолюции Совета безопасности ООН прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы", - сказал Путин в интервью для фильма "Белград" телеканала "Россия".В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935426081.html

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югославия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, югославия, владимир путин, оон, нато, сербия