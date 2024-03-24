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Путин назвал бомбардировку Югославии 25 лет назад началом войны в Европе - РИА Новости, 24.03.2024
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12:12 24.03.2024 (обновлено: 12:31 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/putin-1935450451.html
Путин назвал бомбардировку Югославии 25 лет назад началом войны в Европе
Путин назвал бомбардировку Югославии 25 лет назад началом войны в Европе - РИА Новости, 24.03.2024
Путин назвал бомбардировку Югославии 25 лет назад началом войны в Европе
Президент РФ Владимир Путин назвал огромной трагедией бомбардировку Югославии 25 лет назад, он отметил, что действия Запада были недопустимыми, по сути, они... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:12
2024-03-24T12:31
в мире
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югославия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал огромной трагедией бомбардировку Югославии 25 лет назад, он отметил, что действия Запада были недопустимыми, по сути, они начали войну в Европе."Трагедия огромная. То, что сделал Запад, - это вообще недопустимо. Без всякой резолюции Совета безопасности ООН прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы", - сказал Путин в интервью для фильма "Белград" телеканала "Россия".В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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в мире, европа, югославия, владимир путин, оон, нато, сербия
В мире, Европа, Югославия, Владимир Путин, ООН, НАТО, Сербия
Путин назвал бомбардировку Югославии 25 лет назад началом войны в Европе

Путин назвал бомбардировку Югославии 25 лет назад огромной трагедией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал огромной трагедией бомбардировку Югославии 25 лет назад, он отметил, что действия Запада были недопустимыми, по сути, они начали войну в Европе.
"Трагедия огромная. То, что сделал Запад, - это вообще недопустимо. Без всякой резолюции Совета безопасности ООН прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы", - сказал Путин в интервью для фильма "Белград" телеканала "Россия".
Белград во время бомбардировки - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В МИД напомнили об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии
09:37
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
 
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