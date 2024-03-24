Мизулина сообщила о провокаторах, предлагающих подросткам совершить теракт
Мизулина: провокаторы пишут подросткам в соцсетях и предлагают совершить теракт
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧлен Общественной палаты РФ, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина
Член Общественной палаты РФ, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина . Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что провокаторы пишут подросткам по всей стране и предлагают совершить теракт, обещая вознаграждение или, наоборот, запугивая.
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"Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт. Обещают деньги, наркотики, алкоголь. Запугивают тем, что якобы знают все данные о ребенке", - написала Мизулина, добавив, что необходимо сразу блокировать пользователя при получении таких сообщений. "С такими людьми в диалог вступать не нужно", - подытожила глава "Лиги безопасного интернета".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.