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Мизулина сообщила о провокаторах, предлагающих подросткам совершить теракт - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:34 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/provokatory-1935511178.html
Мизулина сообщила о провокаторах, предлагающих подросткам совершить теракт
Мизулина сообщила о провокаторах, предлагающих подросткам совершить теракт - РИА Новости, 24.03.2024
Мизулина сообщила о провокаторах, предлагающих подросткам совершить теракт
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что провокаторы пишут подросткам по всей стране и предлагают совершить... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T18:34
2024-03-24T18:34
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
екатерина мизулина
маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что провокаторы пишут подросткам по всей стране и предлагают совершить теракт, обещая вознаграждение или, наоборот, запугивая. "Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт. Обещают деньги, наркотики, алкоголь. Запугивают тем, что якобы знают все данные о ребенке", - написала Мизулина, добавив, что необходимо сразу блокировать пользователя при получении таких сообщений. "С такими людьми в диалог вступать не нужно", - подытожила глава "Лиги безопасного интернета". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240324/terakt-1935492037.html
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россия, украина, екатерина мизулина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Екатерина Мизулина, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мизулина сообщила о провокаторах, предлагающих подросткам совершить теракт

Мизулина: провокаторы пишут подросткам в соцсетях и предлагают совершить теракт

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧлен Общественной палаты РФ, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина
Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Общественной палаты РФ, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что провокаторы пишут подросткам по всей стране и предлагают совершить теракт, обещая вознаграждение или, наоборот, запугивая.
«
"Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт. Обещают деньги, наркотики, алкоголь. Запугивают тем, что якобы знают все данные о ребенке", - написала Мизулина, добавив, что необходимо сразу блокировать пользователя при получении таких сообщений. "С такими людьми в диалог вступать не нужно", - подытожила глава "Лиги безопасного интернета".
Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Эксперт рассказал, на что рассчитывали организаторы теракта в "Крокусе"
Вчера, 16:34
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста
23 марта, 17:08
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаЕкатерина МизулинаМаргарита СимоньянВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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