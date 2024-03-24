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На здании "Крокуса" появилась проекция "Летят журавли" - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:10 24.03.2024 (обновлено: 22:38 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/proektsiya-1935522619.html
На здании "Крокуса" появилась проекция "Летят журавли"
На здании "Крокуса" появилась проекция "Летят журавли" - РИА Новости, 24.03.2024
На здании "Крокуса" появилась проекция "Летят журавли"
На здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:10
2024-03-24T22:38
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
муслим магомаев
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. На здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта, передает корреспондент РИА Новости. Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал. "Сегодня помочь обрести бессмертие всем погибшим в "Крокус сити холле" может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях", - сообщили организаторы проекта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html
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Проекция журавлей на здании "Крокус сити холла" в память о погибших
Проекция журавлей на здании "Крокуса" в память о погибших. Принять участие в акции "Летят журавли" может каждый, для этого надо сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать собственный вариант и поделиться им в социальных сетях. Акция получила название в честь песни "Журавли", исполнением которой был известен Муслим Магомаев. Концертный зал, где произошла трагедия, носит его имя.
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россия, украина, владимир путин, муслим магомаев, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Муслим Магомаев, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На здании "Крокуса" появилась проекция "Летят журавли"

Проекция "Летят журавли" появилась на здании "Крокус сити холла"

Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. На здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта, передает корреспондент РИА Новости.
Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.
Обращение Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Обращение Владимира Путина к россиянам
23 марта, 15:30
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"Сегодня помочь обрести бессмертие всем погибшим в "Крокус сити холле" может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях", - сообщили организаторы проекта.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Цветы у стихийного мемориала на улице Баумана в Казани в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
По всей России проходит акция "Свеча памяти"
Вчера, 19:45
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Кадры из церкви, где Путин поставил свечку за упокой погибших в Крокусе
Путин поставил свечу за упокой погибших в "Крокусе"
Вчера, 17:42
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаВладимир ПутинМуслим МагомаевМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)КрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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