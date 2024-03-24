https://ria.ru/20240324/prishtina-1935469116.html

Путин прокомментировал захват ВС России аэропорта Приштины в 1999 году

Путин прокомментировал захват ВС России аэропорта Приштины в 1999 году - РИА Новости, 24.03.2024

Путин прокомментировал захват ВС России аэропорта Приштины в 1999 году

Президент Владимир Путин заявил, что не считает дерзким поведением операцию российских военных по захвату аэропорта Приштины во время событий в Югославии 1999... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:13

2024-03-24T14:13

2024-03-24T16:07

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владимир путин

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косово

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что не считает дерзким поведением операцию российских военных по захвату аэропорта Приштины во время событий в Югославии 1999 года. "Во-первых, я не считаю, что это было дерзкое поведение. И честно говоря, не придаю этому такого большого значения, как некоторые наблюдатели", — сказал глава государства в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Белград", показанного в эфире телеканала "Россия 1". В июне 1999 года российские вооруженные силы предприняли марш-бросок — появились в Косово и взяли под контроль аэропорт Слатина (главный военный аэродром под Приштиной) за несколько часов до того, как его рассчитывали захватить силы НАТО.В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти Белграда якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

https://ria.ru/20240324/nato-1935000487.html

югославия

приштина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

югославия, приштина, владимир путин, нато, косово, сербия