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В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 24.03.2024 (обновлено: 20:32 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/postradavshiy-1935490256.html
В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина
В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 24.03.2024
В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина
В селе Цаповка Борисовского района Белгородской области водитель сельхозпредприятия получил ранение при сбросе на автомобиль взрывного устройства с украинского... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:27
2024-03-24T20:32
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 мар — РИА Новости. В селе Цаповка Борисовского района Белгородской области водитель сельхозпредприятия получил ранение при сбросе на автомобиль взрывного устройства с украинского дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. &quot;Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства на автомобиль пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. В момент воздушной атаки он разгружал машину&quot;, ­­— написал он.У пострадавшего осколочные ранения верхней и нижней конечностей.Гладков уточнил, что бригада скорой помощи доставила мужчину в городскую больницу № 2, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Борисовский район граничит с Харьковской областью Украины.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240321/terakty-1934651618.html
https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935466493.html
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происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина

Гладков: в селе Цаповка при атаке дрона ВСУ ранен водитель сельхозпредприятия

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 мар — РИА Новости. В селе Цаповка Борисовского района Белгородской области водитель сельхозпредприятия получил ранение при сбросе на автомобиль взрывного устройства с украинского дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства на автомобиль пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. В момент воздушной атаки он разгружал машину", ­­— написал он.

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У пострадавшего осколочные ранения верхней и нижней конечностей.
Гладков уточнил, что бригада скорой помощи доставила мужчину в городскую больницу № 2, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Борисовский район граничит с Харьковской областью Украины.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области.
На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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