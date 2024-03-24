https://ria.ru/20240324/postradavshiy-1935490256.html

В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина

В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 24.03.2024

В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина

В селе Цаповка Борисовского района Белгородской области водитель сельхозпредприятия получил ранение при сбросе на автомобиль взрывного устройства с украинского... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:27

2024-03-24T16:27

2024-03-24T20:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

харьковская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848395779_0:147:960:687_1920x0_80_0_0_a7c2a67ea9be614465256efb64cde58a.jpg

БЕЛГОРОД, 24 мар — РИА Новости. В селе Цаповка Борисовского района Белгородской области водитель сельхозпредприятия получил ранение при сбросе на автомобиль взрывного устройства с украинского дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства на автомобиль пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. В момент воздушной атаки он разгружал машину", ­­— написал он.У пострадавшего осколочные ранения верхней и нижней конечностей.Гладков уточнил, что бригада скорой помощи доставила мужчину в городскую больницу № 2, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Борисовский район граничит с Харьковской областью Украины.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240321/terakty-1934651618.html

https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935466493.html

белгородская область

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины