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Опубликованы новые списки пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:58 24.03.2024 (обновлено: 02:30 25.03.2024)
https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935529070.html
Опубликованы новые списки пострадавших в "Крокусе"
Опубликованы новые списки пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Опубликованы новые списки пострадавших в "Крокусе"
Минздрав Подмосковья опубликовал список из 182 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-24T20:58
2024-03-25T02:30
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
крокус
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минздрав Подмосковья опубликовал список из 182 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле".Уточняется, что сейчас в больницах Москвы и области находится 101 человек, 20 пациентов уже выписали. Кроме того, 61 пострадавший получает амбулаторную помощь.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Крокус
Опубликованы новые списки пострадавших в "Крокусе"

Число пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" выросло до 182 человек

© МЧС России/TelegramСпасатели МЧС России продолжают разбор завалов в "Крокусе"
Спасатели МЧС России продолжают разбор завалов в Крокусе
© МЧС России/Telegram
Спасатели МЧС России продолжают разбор завалов в "Крокусе"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минздрав Подмосковья опубликовал список из 182 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле".
Уточняется, что сейчас в больницах Москвы и области находится 101 человек, 20 пациентов уже выписали. Кроме того, 61 пострадавший получает амбулаторную помощь.

Теракт в "Крокусе"

В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек.
Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.
По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.
В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Сотрудники Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма
Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Московская область (Подмосковье)Крокус
 
 
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