https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935529070.html

Опубликованы новые списки пострадавших в "Крокусе"

Опубликованы новые списки пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Опубликованы новые списки пострадавших в "Крокусе"

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 182 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-24T20:58

2024-03-24T20:58

2024-03-25T02:30

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минздрав Подмосковья опубликовал список из 182 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле".Уточняется, что сейчас в больницах Москвы и области находится 101 человек, 20 пациентов уже выписали. Кроме того, 61 пострадавший получает амбулаторную помощь.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), крокус