В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В больницах остаются 110 пострадавших при теракте в Крокусе, 12 взрослых остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пациентов оценивается как тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Стационарное лечение в медицинских организациях Московской области, Москвы, федеральных центрах проходят 110 человек. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов - в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии легкой тяжести, готовятся к выписке под наблюдение врачей", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что в целом медики отмечают положительную динамику состояния пострадавших."По оперативным данным, из стационаров в связи с улучшением самочувствия выписаны 32 человека, пострадавших в "Крокус сити холле", - добавил Кузнецов.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Машины скорой помощи и полиции на дороге недалеко от концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В больницах остаются 110 пострадавших при теракте в Крокусе, 12 взрослых остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пациентов оценивается как тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Стационарное лечение в медицинских организациях Московской области, Москвы, федеральных центрах проходят 110 человек. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов - в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии легкой тяжести, готовятся к выписке под наблюдение врачей", - сказал Кузнецов журналистам.
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Он уточнил, что в целом медики отмечают положительную динамику состояния пострадавших.
"По оперативным данным, из стационаров в связи с улучшением самочувствия выписаны 32 человека, пострадавших в "Крокус сити холле", - добавил Кузнецов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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