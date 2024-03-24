https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935459655.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

В больницах остаются 110 пострадавших при теракте в Крокусе, 12 взрослых остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пациентов оценивается как тяжелое,... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:08

2024-03-24T13:08

2024-03-24T13:25

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935147280_0:164:3100:1907_1920x0_80_0_0_bef2e2439e64025af0953730ec429be9.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В больницах остаются 110 пострадавших при теракте в Крокусе, 12 взрослых остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пациентов оценивается как тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Стационарное лечение в медицинских организациях Московской области, Москвы, федеральных центрах проходят 110 человек. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов - в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии легкой тяжести, готовятся к выписке под наблюдение врачей", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что в целом медики отмечают положительную динамику состояния пострадавших."По оперативным данным, из стационаров в связи с улучшением самочувствия выписаны 32 человека, пострадавших в "Крокус сити холле", - добавил Кузнецов.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

московская область (подмосковье)

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), крокус сити холл