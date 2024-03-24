https://ria.ru/20240324/posol-1935546475.html
Посол Израиля возложила цветы к мемориалу у "Крокус сити холла"
Посол Израиля возложила цветы к мемориалу у "Крокус сити холла" - РИА Новости, 24.03.2024
Посол Израиля возложила цветы к мемориалу у "Крокус сити холла"
Посол Израиля в России Симона Гальперин приехала вечером в воскресенье к месту теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и возложила цветы к спонтанному... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:17
2024-03-24T23:17
2024-03-24T23:17
теракт в "крокус сити холле"
россия
израиль
украина
маргарита симоньян
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935332463_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_775894a57a8a8319c18ceafaed51b6ac.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Посол Израиля в России Симона Гальперин приехала вечером в воскресенье к месту теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и возложила цветы к спонтанному мемориалу у его стен. "Посол государства Израиль, Симона Гальперин, лично выразила соболезнования жертвам кровавой террористической атаки и от лица государства Израиль возложила цветы на месте спонтанного мемориала в "Крокус Сити Холле", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. В посольстве отметили, что Израиль "решительно осуждает этот ужасающий теракт и от всего сердца соболезнует народу и правительству РФ". В дипмиссии также подчеркнули, что Израиль, Россия и вся мировая общественность должны выступить единым фронтом в борьбе с глобальной угрозой радикального исламского терроризма. "Сегодня, в день траура по жертвам теракта в Крокусе, я зажигаю эти свечи в красных "Анемонах надежды", в память о 1,2 тысячи жертвах бесчеловечной атаки Хамас 7 октября и более сотни зверски убитых в Крокус Сити Холле", - цитирует посла Telegram-канал посольства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240324/tsvety-1935524335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, украина, маргарита симоньян, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Израиль, Украина, Маргарита Симоньян, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Посол Израиля возложила цветы к мемориалу у "Крокус сити холла"
Посол Израиля лично почтила память жертв, возложив цветы к мемориалу у "Крокуса"
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Посол Израиля в России Симона Гальперин приехала вечером в воскресенье к месту теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и возложила
цветы к спонтанному мемориалу у его стен.
"Посол государства Израиль, Симона Гальперин, лично выразила соболезнования жертвам кровавой террористической атаки и от лица государства Израиль возложила цветы на месте спонтанного мемориала в "Крокус Сити Холле", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В посольстве отметили, что Израиль "решительно осуждает этот ужасающий теракт и от всего сердца соболезнует народу и правительству РФ". В дипмиссии также подчеркнули, что Израиль, Россия и вся мировая общественность должны выступить единым фронтом в борьбе с глобальной угрозой радикального исламского терроризма.
"Сегодня, в день траура по жертвам теракта в Крокусе, я зажигаю эти свечи в красных "Анемонах надежды", в память о 1,2 тысячи жертвах бесчеловечной атаки Хамас 7 октября и более сотни зверски убитых в Крокус Сити Холле", - цитирует посла Telegram-канал посольства.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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