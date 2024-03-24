https://ria.ru/20240324/posol-1935546475.html

Посол Израиля возложила цветы к мемориалу у "Крокус сити холла"

Посол Израиля возложила цветы к мемориалу у "Крокус сити холла" - РИА Новости, 24.03.2024

Посол Израиля возложила цветы к мемориалу у "Крокус сити холла"

Посол Израиля в России Симона Гальперин приехала вечером в воскресенье к месту теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и возложила цветы к спонтанному... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T23:17

2024-03-24T23:17

2024-03-24T23:17

теракт в "крокус сити холле"

россия

израиль

украина

маргарита симоньян

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Посол Израиля в России Симона Гальперин приехала вечером в воскресенье к месту теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и возложила цветы к спонтанному мемориалу у его стен. "Посол государства Израиль, Симона Гальперин, лично выразила соболезнования жертвам кровавой террористической атаки и от лица государства Израиль возложила цветы на месте спонтанного мемориала в "Крокус Сити Холле", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. В посольстве отметили, что Израиль "решительно осуждает этот ужасающий теракт и от всего сердца соболезнует народу и правительству РФ". В дипмиссии также подчеркнули, что Израиль, Россия и вся мировая общественность должны выступить единым фронтом в борьбе с глобальной угрозой радикального исламского терроризма. "Сегодня, в день траура по жертвам теракта в Крокусе, я зажигаю эти свечи в красных "Анемонах надежды", в память о 1,2 тысячи жертвах бесчеловечной атаки Хамас 7 октября и более сотни зверски убитых в Крокус Сити Холле", - цитирует посла Telegram-канал посольства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tsvety-1935524335.html

https://ria.ru/20240324/proektsiya-1935522619.html

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израиль

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, израиль, украина, маргарита симоньян, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)