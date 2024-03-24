https://ria.ru/20240324/pomoschnitsa-1935464100.html

Помощница директора группы "Пикник" погибла при теракте в "Крокусе"

Помощница директора группы "Пикник" погибла при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Помощница директора группы "Пикник" погибла при теракте в "Крокусе"

Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла во время теракта в "Крокусе", сообщил РИА Новости директор группы Юрий Чернышевский. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-24T13:36

2024-03-24T13:36

2024-03-25T02:29

теракт в "крокус сити холле"

пикник

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла во время теракта в "Крокусе", сообщил РИА Новости директор группы Юрий Чернышевский."Нашли. Но, к сожалению, она погибла", — сказал он.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Пострадали 180 человек.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них со стороны постсоветской республики было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/shklyarskiy-1935454820.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пикник, крокус сити холл, происшествия