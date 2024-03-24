https://ria.ru/20240324/polsha-1935473958.html

МИД Польши потребует объяснений у России из-за "ракетного инцидента"

МИД Польши потребует объяснений у России из-за "ракетного инцидента" - РИА Новости, 24.03.2024

МИД Польши потребует объяснений у России из-за "ракетного инцидента"

Министерство иностранных дел Польши заявило, что "потребует объяснений" у РФ после, как утверждают в Варшаве, якобы нарушения воздушного пространства... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:44

2024-03-24T14:44

2024-03-24T16:27

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ВАРШАВА, 24 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши заявило, что "потребует объяснений" у РФ после, как утверждают в Варшаве, якобы нарушения воздушного пространства республики. "Польша будет требовать от Российской Федерации объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны", - заявил журналистам пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский. Ранее польские военные утверждали, что в воскресенье рано утром воздушное пространство республики нарушила якобы "российская крылатая ракета", которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла. В конце прошлого года польские военные заявляли о подобном инциденте. В феврале 2024 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости сообщил, что Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства.

https://ria.ru/20240322/polsha-1934868539.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

польша, россия, в мире