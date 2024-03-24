https://ria.ru/20240324/polsha-1935446031.html

В Польше заявили, что не смогли бы сбить якобы залетевшую из России ракету

В Польше заявили, что не смогли бы сбить якобы залетевшую из России ракету - РИА Новости, 24.03.2024

В Польше заявили, что не смогли бы сбить якобы залетевшую из России ракету

Польские военные заявили, что не смогли бы сбить ракету, которая, по их утверждению, якобы летела из РФ и нарушила воздушное пространство республики на "39... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T11:33

2024-03-24T11:33

2024-03-24T12:11

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ВАРШАВА, 24 мар – РИА Новости. Польские военные заявили, что не смогли бы сбить ракету, которая, по их утверждению, якобы летела из РФ и нарушила воздушное пространство республики на "39 секунд". Ранее польские военные утверждали, что в воскресенье рано утром воздушное пространство республики нарушила якобы "российская крылатая ракета", которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла. "В случае этой ракеты не было решения об ее уничтожении. Главной причиной этого было то, что мы видели траекторию ее полета. Кроме того, ракета пребывала в нашем воздушном пространстве очень короткое время и не была в зоне действия наших наземных огневых средств", - заявил журналистам пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, добавив, что "не было речи о том, чтобы вмешались наши истребители, так как ракета не направлялась вглубь нашей страны". По заявлению Горышевского, ракета двигалась со скоростью около 800 километров в час на высоте около 400 метров. По его словам, военные уверены, что ракета покинула воздушное пространство Польши, а не упала на территории страны, поэтому не будут организовывать поиски. "В настоящее время нет такой необходимости потому что у нас есть точные записи данных радиолокационных станций, знаем место, где она вошла в воздушное пространство и где из него вышла. Так что мы на 100% уверены, что на территории Польши ее не найдем и не планируем ее поисков", - сказал Горышевский. В конце прошлого года польские военные заявляли о подобном инциденте. В феврале 2024 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости сообщил, что Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства.

https://ria.ru/20240322/polsha-1934868539.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, россия