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В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство - РИА Новости, 24.03.2024
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09:21 24.03.2024 (обновлено: 10:05 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/polsha-1935421514.html
В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство
В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство - РИА Новости, 24.03.2024
В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство
Польские военные утверждают, что воздушное пространство республики нарушила якобы "российская крылатая ракета". РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T09:21
2024-03-24T10:05
в мире
польша
россия
специальная военная операция на украине
люблинское воеводство
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ВАРШАВА, 24 мар – РИА Новости. Польские военные утверждают, что воздушное пространство республики нарушила якобы "российская крылатая ракета".Как утверждается в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, "в 4.23 (6.23) произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных сегодня ночью дальней авиацией Российской Федерации".По заявлению польских военных, "объект находился в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд", после чего ракета покинула территорию республики.В сообщении заявляется, что ракета якобы вошла в воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства. "На протяжении всего пролета объект наблюдали военные радиолокационные системы", - говорится в сообщении.При этом в тексте нет никаких подтверждений этим заявлениям.Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, которого цитирует радиостанция RMF FM, заявил, что по траектории полета военные поняли, что ракета не направится "вглубь страны"."Уже с раннего утра все наши радиолокационные системы были в состоянии повышенной готовности. Были подняты дежурные пары истребителей наблюдения за этой частью страны", - добавил он.В конце прошлого года польские военные заявляли о подобном инциденте. В феврале 2024 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости сообщил, что Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства.
https://ria.ru/20240322/polsha-1934868539.html
https://ria.ru/20240323/nato-1935318198.html
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в мире, польша, россия, люблинское воеводство
В мире, Польша, Россия, Специальная военная операция на Украине, Люблинское воеводство
В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство

Польские военные: воздушное пространство республики нарушила российская ракета

© AP Photo / Matthias SchraderПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Польские военные. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 мар – РИА Новости. Польские военные утверждают, что воздушное пространство республики нарушила якобы "российская крылатая ракета".
Как утверждается в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, "в 4.23 (6.23) произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных сегодня ночью дальней авиацией Российской Федерации".
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По заявлению польских военных, "объект находился в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд", после чего ракета покинула территорию республики.
В сообщении заявляется, что ракета якобы вошла в воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства. "На протяжении всего пролета объект наблюдали военные радиолокационные системы", - говорится в сообщении.
При этом в тексте нет никаких подтверждений этим заявлениям.
Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, которого цитирует радиостанция RMF FM, заявил, что по траектории полета военные поняли, что ракета не направится "вглубь страны".
"Уже с раннего утра все наши радиолокационные системы были в состоянии повышенной готовности. Были подняты дежурные пары истребителей наблюдения за этой частью страны", - добавил он.
В конце прошлого года польские военные заявляли о подобном инциденте. В феврале 2024 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости сообщил, что Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства.
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