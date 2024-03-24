https://ria.ru/20240324/polsha-1935421514.html

В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство

В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство - РИА Новости, 24.03.2024

В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство

Польские военные утверждают, что воздушное пространство республики нарушила якобы "российская крылатая ракета". РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T09:21

2024-03-24T09:21

2024-03-24T10:05

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ВАРШАВА, 24 мар – РИА Новости. Польские военные утверждают, что воздушное пространство республики нарушила якобы "российская крылатая ракета".Как утверждается в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, "в 4.23 (6.23) произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных сегодня ночью дальней авиацией Российской Федерации".По заявлению польских военных, "объект находился в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд", после чего ракета покинула территорию республики.В сообщении заявляется, что ракета якобы вошла в воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства. "На протяжении всего пролета объект наблюдали военные радиолокационные системы", - говорится в сообщении.При этом в тексте нет никаких подтверждений этим заявлениям.Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, которого цитирует радиостанция RMF FM, заявил, что по траектории полета военные поняли, что ракета не направится "вглубь страны"."Уже с раннего утра все наши радиолокационные системы были в состоянии повышенной готовности. Были подняты дежурные пары истребителей наблюдения за этой частью страны", - добавил он.В конце прошлого года польские военные заявляли о подобном инциденте. В феврале 2024 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости сообщил, что Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства.

https://ria.ru/20240322/polsha-1934868539.html

https://ria.ru/20240323/nato-1935318198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, россия, люблинское воеводство