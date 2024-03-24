https://ria.ru/20240324/polsha-1935421514.html
В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство
В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство - РИА Новости, 24.03.2024
В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство
Польские военные утверждают, что воздушное пространство республики нарушила якобы "российская крылатая ракета". РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T09:21
2024-03-24T09:21
2024-03-24T10:05
в мире
польша
россия
специальная военная операция на украине
люблинское воеводство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759466189_0:0:2972:1671_1920x0_80_0_0_09e25e6d213bf882b2ec02b1d4ecf7a8.jpg
ВАРШАВА, 24 мар – РИА Новости. Польские военные утверждают, что воздушное пространство республики нарушила якобы "российская крылатая ракета".Как утверждается в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, "в 4.23 (6.23) произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных сегодня ночью дальней авиацией Российской Федерации".По заявлению польских военных, "объект находился в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд", после чего ракета покинула территорию республики.В сообщении заявляется, что ракета якобы вошла в воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства. "На протяжении всего пролета объект наблюдали военные радиолокационные системы", - говорится в сообщении.При этом в тексте нет никаких подтверждений этим заявлениям.Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, которого цитирует радиостанция RMF FM, заявил, что по траектории полета военные поняли, что ракета не направится "вглубь страны"."Уже с раннего утра все наши радиолокационные системы были в состоянии повышенной готовности. Были подняты дежурные пары истребителей наблюдения за этой частью страны", - добавил он.В конце прошлого года польские военные заявляли о подобном инциденте. В феврале 2024 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости сообщил, что Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства.
https://ria.ru/20240322/polsha-1934868539.html
https://ria.ru/20240323/nato-1935318198.html
польша
россия
люблинское воеводство
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759466189_469:0:2553:1563_1920x0_80_0_0_26ac1c045226703114065750a7fa5a28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, люблинское воеводство
В мире, Польша, Россия, Специальная военная операция на Украине, Люблинское воеводство
В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство
Польские военные: воздушное пространство республики нарушила российская ракета
ВАРШАВА, 24 мар – РИА Новости. Польские военные утверждают, что воздушное пространство республики нарушила якобы "российская крылатая ракета".
Как утверждается в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, "в 4.23 (6.23) произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных сегодня ночью дальней авиацией Российской Федерации".
Приглашение к войне. В Польше сделали заявление о России
По заявлению польских военных, "объект находился в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд", после чего ракета покинула территорию республики.
В сообщении заявляется, что ракета якобы вошла в воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства
. "На протяжении всего пролета объект наблюдали военные радиолокационные системы", - говорится в сообщении.
При этом в тексте нет никаких подтверждений этим заявлениям.
Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, которого цитирует радиостанция RMF FM, заявил, что по траектории полета военные поняли, что ракета не направится "вглубь страны".
"Уже с раннего утра все наши радиолокационные системы были в состоянии повышенной готовности. Были подняты дежурные пары истребителей наблюдения за этой частью страны", - добавил он.
В конце прошлого года польские военные заявляли о подобном инциденте. В феврале 2024 года посол РФ
в Варшаве Сергей Андреев
в интервью РИА Новости сообщил, что Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства.
В Госдуме призвали НАТО помнить завет Александра Невского