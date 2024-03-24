https://ria.ru/20240324/polozhenie-1935466697.html

ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении - РИА Новости, 24.03.2024

ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении

Российские Вооруженные силы за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, потери противника на данном участке составили до... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:56

2024-03-24T13:56

2024-03-24T14:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские Вооруженные силы за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, потери противника на данном участке составили до 360 солдат, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и отразили девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 57-й мотопехотной,25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Потери ВСУ на этом направлении составили до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица М777, самоходная артиллерийская установка "Акация", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30.

https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф