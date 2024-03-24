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ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 24.03.2024 (обновлено: 14:11 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/polozhenie-1935466697.html
ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении - РИА Новости, 24.03.2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении
Российские Вооруженные силы за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, потери противника на данном участке составили до... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T13:56
2024-03-24T14:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские Вооруженные силы за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, потери противника на данном участке составили до 360 солдат, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и отразили девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 57-й мотопехотной,25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Потери ВСУ на этом направлении составили до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица М777, самоходная артиллерийская установка "Акация", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30.
https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении

МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские Вооруженные силы за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, потери противника на данном участке составили до 360 солдат, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и отразили девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 57-й мотопехотной,25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
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Потери ВСУ на этом направлении составили до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица М777, самоходная артиллерийская установка "Акация", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30.
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