https://ria.ru/20240324/pobeda-1935461706.html

"Победа" бесплатно перевезет родных погибших в теракте в "Крокусе"

"Победа" бесплатно перевезет родных погибших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

"Победа" бесплатно перевезет родных погибших в теракте в "Крокусе"

Авиакомпания "Победа" (лоукостер группы "Аэрофлот") бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" по маршрутам в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:21

2024-03-24T13:21

2024-03-24T13:22

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус

аэрофлот

крокус сити холл

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (лоукостер группы "Аэрофлот") бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" по маршрутам в Москву и из столицы, говорится в сообщении перевозчика. "Авиакомпания предоставит бесплатный перелёт по внутренней маршрутной сети в/из Москвы (туда и обратно) родственникам пострадавших и погибших (супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, родители супруга/супруги)", - говорится в сообщении компании.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, крокус, аэрофлот, крокус сити холл, общество