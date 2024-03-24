https://ria.ru/20240324/pobeda-1935461706.html
"Победа" бесплатно перевезет родных погибших в теракте в "Крокусе"
"Победа" бесплатно перевезет родных погибших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
"Победа" бесплатно перевезет родных погибших в теракте в "Крокусе"
Авиакомпания "Победа" (лоукостер группы "Аэрофлот") бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" по маршрутам в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T13:21
2024-03-24T13:21
2024-03-24T13:22
теракт в "крокус сити холле"
москва
крокус
аэрофлот
крокус сити холл
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (лоукостер группы "Аэрофлот") бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" по маршрутам в Москву и из столицы, говорится в сообщении перевозчика. "Авиакомпания предоставит бесплатный перелёт по внутренней маршрутной сети в/из Москвы (туда и обратно) родственникам пострадавших и погибших (супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, родители супруга/супруги)", - говорится в сообщении компании.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, крокус, аэрофлот, крокус сити холл, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Крокус, Аэрофлот, Крокус Сити Холл, Общество
"Победа" бесплатно перевезет родных погибших в теракте в "Крокусе"
"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте