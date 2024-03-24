Лидер "Руки вверх" сообщил о переводе средств пострадавшим в "Крокусе"
Сергей Жуков сообщил о переводе средств пострадавшим в "Крокусе" и их семьям
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
Люди у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков сообщил, что перевел деньги пострадавшим во время трагедии в "Крокус сити холле" и их семьям, отметив, что восхищается сплоченностью россиян.
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"Сегодня день траура по погибшим в теракте в Крокусе… Сейчас прошло несколько дней, и с каждой минутой я понимаю, что слов недостаточно. Никаких слов недостаточно. Даже действий будто недостаточно, потому что они не в силах исправить непоправимое. Но хотя бы пытаться помочь, делать то, что можем - это лучшее из возможного", - написал Жуков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что восхищается россиянами и тем, как все сейчас сплотились, как откликаются на призывы о помощи, трогательно поддерживают тех, кому это нужно.
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"Люди, вы потрясающие, стойкие, мужественные, настоящие, человечные… Мы все выстоим. И будем помогать. Российский Красный Крест открыл сбор помощи семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим. Я уже сделал перевод, но уверен, что многие из вас тоже хотят помочь, просто не знают где и как", - отметил исполнитель.
Он также выразил соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия.
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"И спасибо за понимание всем нашим слушателям, которые поддержали нас в переносе концертов и приостановке тура. Мы ещё обязательно споем с вами, друзья, просто позже. Сейчас не время. Обнимите близких и любимых", - заключил артист.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.