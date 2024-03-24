У здания Секретариата ШОС в Пекине приспустили флаги
У здания Секретариата ШОС в Пекине приспустили флаги в знак траура в России
© Фото : РИА НовостиФлаги приспущены у здания секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"
© Фото : РИА Новости
Флаги приспущены у здания секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"
ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Флаги государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в воскресенье приспущены у здания Секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус сити холле" в РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Двадцать четвертого марта в Секретариате ШОС в городе Пекин были приспущены флаги государств-членов ШОС в знак траура и скорби по жертвам трагического события в "Крокус сити холле", - говорится в сообщении в официальном telegram-канале организации.
Генеральный ШОС Чжан Мин в субботу направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями, в которой подчеркнул, что ШОС решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, а также терроризм во всех его формах и проявлениях.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 154 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.