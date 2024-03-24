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У здания Секретариата ШОС в Пекине приспустили флаги - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:23 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/pekin-1935451815.html
У здания Секретариата ШОС в Пекине приспустили флаги
У здания Секретариата ШОС в Пекине приспустили флаги - РИА Новости, 24.03.2024
У здания Секретариата ШОС в Пекине приспустили флаги
Флаги государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в воскресенье приспущены у здания Секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:23
2024-03-24T12:23
теракт в "крокус сити холле"
в мире
шос
пекин
китай
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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Флаги государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в воскресенье приспущены у здания Секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус сити холле" в РФ, передает корреспондент РИА Новости. "Двадцать четвертого марта в Секретариате ШОС в городе Пекин были приспущены флаги государств-членов ШОС в знак траура и скорби по жертвам трагического события в "Крокус сити холле", - говорится в сообщении в официальном telegram-канале организации. Генеральный ШОС Чжан Мин в субботу направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями, в которой подчеркнул, что ШОС решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, а также терроризм во всех его формах и проявлениях. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 154 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html
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в мире, шос, пекин, китай
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, ШОС, Пекин, Китай
У здания Секретариата ШОС в Пекине приспустили флаги

У здания Секретариата ШОС в Пекине приспустили флаги в знак траура в России

© Фото : РИА НовостиФлаги приспущены у здания секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"
Флаги приспущены у здания секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : РИА Новости
Флаги приспущены у здания секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"
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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Флаги государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в воскресенье приспущены у здания Секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус сити холле" в РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Двадцать четвертого марта в Секретариате ШОС в городе Пекин были приспущены флаги государств-членов ШОС в знак траура и скорби по жертвам трагического события в "Крокус сити холле", - говорится в сообщении в официальном telegram-канале организации.
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"
Вчера, 13:23
Генеральный ШОС Чжан Мин в субботу направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями, в которой подчеркнул, что ШОС решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, а также терроризм во всех его формах и проявлениях.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 154 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Вчера, 16:37
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Вчера, 15:39
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреШОСПекинКитай
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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