https://ria.ru/20240324/pekin-1935451815.html

У здания Секретариата ШОС в Пекине приспустили флаги

У здания Секретариата ШОС в Пекине приспустили флаги - РИА Новости, 24.03.2024

У здания Секретариата ШОС в Пекине приспустили флаги

Флаги государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в воскресенье приспущены у здания Секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:23

2024-03-24T12:23

2024-03-24T12:23

теракт в "крокус сити холле"

в мире

шос

пекин

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935450869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_911237b1bf5c77036525614e93372be3.jpg

ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Флаги государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в воскресенье приспущены у здания Секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус сити холле" в РФ, передает корреспондент РИА Новости. "Двадцать четвертого марта в Секретариате ШОС в городе Пекин были приспущены флаги государств-членов ШОС в знак траура и скорби по жертвам трагического события в "Крокус сити холле", - говорится в сообщении в официальном telegram-канале организации. Генеральный ШОС Чжан Мин в субботу направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями, в которой подчеркнул, что ШОС решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, а также терроризм во всех его формах и проявлениях. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 154 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шос, пекин, китай