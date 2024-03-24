Папа римский выразил соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холле"

ВАТИКАН, 24 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил поддержку родственникам жертв теракта в подмосковном Красногорске, заверив в своих молитвах за погибших."Я заверяю в своих молитвах за жертв подлого теракта, совершенного в Москве. Господь да примет их в своем мире и да успокоит их семьи", - заявил понтифик на площади Святого Петра после мессы по случаю Пальмового воскресенья.Он также выразил надежду, что Господь "обратит сердца" тех, кто "планирует, организует и совершает эти бесчеловечные действия, которые обижают Бога, который повелел "не убей".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
ВАТИКАН, 24 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил поддержку родственникам жертв теракта в подмосковном Красногорске, заверив в своих молитвах за погибших.
"Я заверяю в своих молитвах за жертв подлого теракта, совершенного в Москве. Господь да примет их в своем мире и да успокоит их семьи", - заявил понтифик на площади Святого Петра после мессы по случаю Пальмового воскресенья.
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23 марта, 16:37
Он также выразил надежду, что Господь "обратит сердца" тех, кто "планирует, организует и совершает эти бесчеловечные действия, которые обижают Бога, который повелел "не убей".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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