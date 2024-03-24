https://ria.ru/20240324/papa-1935463014.html

Папа римский выразил соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холле"

Папа римский выразил соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 24.03.2024

Папа римский выразил соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холле"

Папа Римский Франциск выразил поддержку родственникам жертв теракта в подмосковном Красногорске, заверив в своих молитвах за погибших. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:29

2024-03-24T13:29

2024-03-24T14:45

теракт в "крокус сити холле"

религия

крокус сити холл

франциск (хорхе марио бергольо)

красногорск

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ВАТИКАН, 24 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил поддержку родственникам жертв теракта в подмосковном Красногорске, заверив в своих молитвах за погибших."Я заверяю в своих молитвах за жертв подлого теракта, совершенного в Москве. Господь да примет их в своем мире и да успокоит их семьи", - заявил понтифик на площади Святого Петра после мессы по случаю Пальмового воскресенья.Он также выразил надежду, что Господь "обратит сердца" тех, кто "планирует, организует и совершает эти бесчеловечные действия, которые обижают Бога, который повелел "не убей".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

красногорск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, крокус сити холл, франциск (хорхе марио бергольо), красногорск