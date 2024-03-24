https://ria.ru/20240324/pamyat-1935472730.html

Цветы возложили в Химках в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Цветы возложили в Химках в память о жертвах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Цветы возложили в Химках в память о жертвах теракта в "Крокусе"

В день общенационального траура к монументу "Сестра милосердия" в сквере Марии Рубцовой подмосковных Химок возложили цветы и игрушки в память о жертвах теракта... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:34

2024-03-24T14:34

2024-03-24T17:46

теракт в "крокус сити холле"

химки

россия

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

маргарита симоньян

владимир путин

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В день общенационального траура к монументу "Сестра милосердия" в сквере Марии Рубцовой подмосковных Химок возложили цветы и игрушки в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба администрации городского округа. В церемонии приняли участие глава Химок Дмитрий Волошин, депутаты местного Совета, благочинный церквей округа протоиерей Артемий Гранкин и местные жители. "Сегодня в России день общенационального траура. Химки скорбят вместе со всей страной. Вчера и сегодня к стихийному мемориалу в сквере Марии Рубцовой сотни химчан приносят игрушки и зажигают свечи в память о жертвах этого бесчеловечного преступления. Только объединившись, мы сможем дать отпор любым провокациям", — приводятся в сообщении слова Волошина. В свою очередь, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский заявил, что в день общенационального траура сотни химчан с семьями пришли в сквер Рубцовой, чтобы почтить память трагически погибших от рук террористов в "Крокус Сити Холле". "Это большая трагедия и большая утрата для всех нас. Мы сохраним память в своих сердцах", — сказал Малиновский, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что в 20:00 в сквере имени Марии Рубцовой пройдет всероссийская акция "Свеча памяти". Присоединиться сможет каждый желающий. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

химки, россия, дмитрий волошин (глава городского округа химки), маргарита симоньян, владимир путин, крокус, следственный комитет россии (ск рф)