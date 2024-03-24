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Цветы возложили в Химках в память о жертвах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:34 24.03.2024 (обновлено: 17:46 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/pamyat-1935472730.html
Цветы возложили в Химках в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Цветы возложили в Химках в память о жертвах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Цветы возложили в Химках в память о жертвах теракта в "Крокусе"
В день общенационального траура к монументу "Сестра милосердия" в сквере Марии Рубцовой подмосковных Химок возложили цветы и игрушки в память о жертвах теракта... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:34
2024-03-24T17:46
теракт в "крокус сити холле"
химки
россия
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
маргарита симоньян
владимир путин
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В день общенационального траура к монументу "Сестра милосердия" в сквере Марии Рубцовой подмосковных Химок возложили цветы и игрушки в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба администрации городского округа. В церемонии приняли участие глава Химок Дмитрий Волошин, депутаты местного Совета, благочинный церквей округа протоиерей Артемий Гранкин и местные жители. "Сегодня в России день общенационального траура. Химки скорбят вместе со всей страной. Вчера и сегодня к стихийному мемориалу в сквере Марии Рубцовой сотни химчан приносят игрушки и зажигают свечи в память о жертвах этого бесчеловечного преступления. Только объединившись, мы сможем дать отпор любым провокациям", — приводятся в сообщении слова Волошина. В свою очередь, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский заявил, что в день общенационального траура сотни химчан с семьями пришли в сквер Рубцовой, чтобы почтить память трагически погибших от рук террористов в "Крокус Сити Холле". "Это большая трагедия и большая утрата для всех нас. Мы сохраним память в своих сердцах", — сказал Малиновский, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что в 20:00 в сквере имени Марии Рубцовой пройдет всероссийская акция "Свеча памяти". Присоединиться сможет каждый желающий. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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химки, россия, дмитрий волошин (глава городского округа химки), маргарита симоньян, владимир путин, крокус, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Химки, Россия, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ)

Цветы возложили в Химках в память о жертвах теракта в "Крокусе"

© Фото : администрация г.о. ХимкиЦветы возложили в Химках в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Цветы возложили в Химках в память о жертвах теракта в Крокусе - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : администрация г.о. Химки
Цветы возложили в Химках в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В день общенационального траура к монументу "Сестра милосердия" в сквере Марии Рубцовой подмосковных Химок возложили цветы и игрушки в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В церемонии приняли участие глава Химок Дмитрий Волошин, депутаты местного Совета, благочинный церквей округа протоиерей Артемий Гранкин и местные жители.
Сотрудники Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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Вчера, 08:00
"Сегодня в России день общенационального траура. Химки скорбят вместе со всей страной. Вчера и сегодня к стихийному мемориалу в сквере Марии Рубцовой сотни химчан приносят игрушки и зажигают свечи в память о жертвах этого бесчеловечного преступления. Только объединившись, мы сможем дать отпор любым провокациям", — приводятся в сообщении слова Волошина.
В свою очередь, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский заявил, что в день общенационального траура сотни химчан с семьями пришли в сквер Рубцовой, чтобы почтить память трагически погибших от рук террористов в "Крокус Сити Холле".
«
"Это большая трагедия и большая утрата для всех нас. Мы сохраним память в своих сердцах", — сказал Малиновский, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что в 20:00 в сквере имени Марии Рубцовой пройдет всероссийская акция "Свеча памяти". Присоединиться сможет каждый желающий.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ХимкиРоссияДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Маргарита СимоньянВладимир ПутинКрокусСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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