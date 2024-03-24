https://ria.ru/20240324/otklyucheniya-1935517303.html

В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений света

В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений света - РИА Новости, 24.03.2024

В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений света

Графики аварийных отключений света вводят в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, объекты критической инфраструктуры и больницы будут переходить... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:30

2024-03-24T19:30

2024-03-24T19:30

в мире

украина

кривой рог

днепропетровская область

александр вилкул

укрэнерго

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Графики аварийных отключений света вводят в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, объекты критической инфраструктуры и больницы будут переходить на питание от генераторов, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram-канале. Ранее в воскресенье министерство энергетики Украины сообщило, что в Днепропетровской области обесточены несколько подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект. "Энергетики вводят графики аварийных отключений электроэнергии. Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры будут переходить на генераторы", - написал Вилкул.Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий 22 марта заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов страны введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20240322/ukraintsy-1934911538.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, александр вилкул, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии)