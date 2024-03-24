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В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений света - РИА Новости, 24.03.2024
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19:30 24.03.2024
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В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений света
В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений света - РИА Новости, 24.03.2024
В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений света
Графики аварийных отключений света вводят в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, объекты критической инфраструктуры и больницы будут переходить... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T19:30
2024-03-24T19:30
в мире
украина
кривой рог
днепропетровская область
александр вилкул
укрэнерго
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Графики аварийных отключений света вводят в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, объекты критической инфраструктуры и больницы будут переходить на питание от генераторов, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram-канале. Ранее в воскресенье министерство энергетики Украины сообщило, что в Днепропетровской области обесточены несколько подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект. "Энергетики вводят графики аварийных отключений электроэнергии. Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры будут переходить на генераторы", - написал Вилкул.Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий 22 марта заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов страны введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20240322/ukraintsy-1934911538.html
украина
кривой рог
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, александр вилкул, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Александр Вилкул, Укрэнерго, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений света

В Кривом Роге Днепропетровской области вводят графики аварийных отключений света

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Графики аварийных отключений света вводят в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, объекты критической инфраструктуры и больницы будут переходить на питание от генераторов, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье министерство энергетики Украины сообщило, что в Днепропетровской области обесточены несколько подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект.
«
"Энергетики вводят графики аварийных отключений электроэнергии. Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры будут переходить на генераторы", - написал Вилкул.
Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий 22 марта заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов страны введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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В миреУкраинаКривой РогДнепропетровская областьАлександр ВилкулУкрэнергоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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