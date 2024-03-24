Сотрудник "Крокуса" рассказал, как спасал и выводил людей из здания

КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Сотрудник службы безопасности "Крокус сити холла" Алексей Осанушков рассказал журналистам, как выводил более сотни людей из здания, где произошел теракт. "Началось очень всё внезапно, было подготовлено все заранее 100%... Они стали в толпу стрелять со спины. Люди побежали, и я как раз на первой линии встречал... У меня рядом друг был, его скосили автоматной очередью", - рассказал он журналистам. Осанушков добавил, что стоял около рамок на входе и потом повел за собой людей, чтобы помочь им. "Люди садились просто на полу кучами и обнимали руками голову..., а они бегут, террористы, прям и стреляют", - добавил он. Сотрудник "Крокуса" успел закрыть дверь в одном из помещений комплекса прямо перед террористами. У людей была паника, добавил он. "Мне помогали мужики... Один выломал щит пожарный, достал топор..., мы втроём держим дверь, он стоит с топором", - сказал Осанушков. По его словам, после ухода террористов пошло задымление. Он принял решение выводить людей через подвалы. "Я в "Крокусе" лет тринадцать, знаю все ходы... Я начал выводить..., там было больше ста (человек - ред.)", - отметил он. По словам Алексея, после этого ему самому понадобилась медицинская помощь, так как он надышался дымом. Он рассказал, что не спал две ночи. "Страха не было вообще никакого, просто все точно, как будто каждый день вот это вот все, на автомате. Страх пришёл уже потом, когда все произошло. Начал осознавать", - добавил Осанушков. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Машины скорой помощи и полиции у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Сотрудник службы безопасности "Крокус сити холла" Алексей Осанушков рассказал журналистам, как выводил более сотни людей из здания, где произошел теракт.
"Началось очень всё внезапно, было подготовлено все заранее 100%... Они стали в толпу стрелять со спины. Люди побежали, и я как раз на первой линии встречал... У меня рядом друг был, его скосили автоматной очередью", - рассказал он журналистам.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Осанушков добавил, что стоял около рамок на входе и потом повел за собой людей, чтобы помочь им.
"Люди садились просто на полу кучами и обнимали руками голову..., а они бегут, террористы, прям и стреляют", - добавил он.
Сотрудник "Крокуса" успел закрыть дверь в одном из помещений комплекса прямо перед террористами. У людей была паника, добавил он.
"Мне помогали мужики... Один выломал щит пожарный, достал топор..., мы втроём держим дверь, он стоит с топором", - сказал Осанушков.
По его словам, после ухода террористов пошло задымление. Он принял решение выводить людей через подвалы. "Я в "Крокусе" лет тринадцать, знаю все ходы... Я начал выводить..., там было больше ста (человек - ред.)", - отметил он.
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По словам Алексея, после этого ему самому понадобилась медицинская помощь, так как он надышался дымом.
Он рассказал, что не спал две ночи. "Страха не было вообще никакого, просто все точно, как будто каждый день вот это вот все, на автомате. Страх пришёл уже потом, когда все произошло. Начал осознавать", - добавил Осанушков.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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