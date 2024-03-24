https://ria.ru/20240324/opoznanie-1935487962.html

В Москве началось опознание погибших при теракте в "Крокусе"

В Москве началось опознание погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

В Москве началось опознание погибших при теракте в "Крокусе"

Специалисты начали процедуру опознания погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил столичный департамент здравоохранения. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:12

2024-03-24T16:12

2024-03-24T17:02

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Специалисты начали процедуру опознания погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил столичный департамент здравоохранения."Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК", — говорится в заявлении.Процедуру проводят в столичном Бюро судмедэкспертизы, куда заранее пригласили родственников. Для опознания погибших может понадобиться молекулярно-генетическая экспертиза, которая продлится не менее двух недель. Родственникам на месте помогают оформить все необходимые документы, работает служба психологической поддержки. Процедура проходит в бюро круглосуточно, добавили в департаменте.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте. Уточнялось, что четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В специальном обращении Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, крокус сити холл