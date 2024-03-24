https://ria.ru/20240324/opasnost-1935514712.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:09

2024-03-24T19:09

2024-03-24T19:09

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. Мэрия города объявила о ракетной опасности в Белгороде и районе в 17.51. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935404948.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район