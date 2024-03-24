https://ria.ru/20240324/oon-1935401493.html

Теракт в "Крокусе" могут вскоре обсудить в СБ ООН, заявил замгенсека

Теракт в "Крокусе" могут вскоре обсудить в СБ ООН, заявил замгенсека - РИА Новости, 24.03.2024

Теракт в "Крокусе" могут вскоре обсудить в СБ ООН, заявил замгенсека

Теракт в "Крокус сити холле" могут обсудить на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости замгенсека ООН и глава... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T03:00

2024-03-24T03:00

2024-03-24T03:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

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крокус сити холл

в мире

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ООН, 24 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Теракт в "Крокус сити холле" могут обсудить на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости замгенсека ООН и глава Контртеррористического управления всемирной организации Владимир Воронков. Корреспондент РИА Новости задал ему ряд вопросов, в том числе: готов ли комитет содействовать России в расследовании теракта; должны ли были США передать Москве все детали имеющейся у них информации о подготовке теракте, если они о чем-то были осведомлены заранее; насколько правдоподобна версия причастности террористической группировки ИГ*; насколько вероятно, что организаторы теракта находятся на Украине. "Что касается… ваших вопросов, то они относятся в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН к компетенции государств-участников", – сказал Воронков. "Как я предполагаю, эти вопросы будут поставлены и обсуждены на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН, который может дать соответствующие поручения своему Контртеррористическому комитету", – добавил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>* Террористическая организация, запрещенная в России

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