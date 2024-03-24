https://ria.ru/20240324/obvinyaemyy-1935549678.html
Обвинение ходатайствует об аресте четвертого фигуранта дела о теракте
Обвинение ходатайствует об аресте четвертого фигуранта дела о теракте - РИА Новости, 25.03.2024
Обвинение ходатайствует об аресте четвертого фигуранта дела о теракте
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте четвертого обвиняемого в теракте в "Крокусе" – Мухаммадсобира Файзова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-24T23:39
2024-03-24T23:39
2024-03-25T00:00
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
москва
россия
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935507883_0:141:2200:1379_1920x0_80_0_0_614e6dde6a4cba2573ce0852bbe247fb.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте четвертого обвиняемого в теракте в "Крокусе" – Мухаммадсобира Файзова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича", - рассказал собеседник агентства.Ранее суд уже арестовал первого фигуранта дела Далерджона Мирзоева и получил ходатайство об аресте Саидакрами Рачабализоды.Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240324/terakt-1935543496.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935507883_192:0:2195:1502_1920x0_80_0_0_12796c3a4aa130fa319f751222e336be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус, происшествия, москва, россия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Москва, Россия, Крокус Сити Холл
Обвинение ходатайствует об аресте четвертого фигуранта дела о теракте
Обвинение ходатайствует об аресте четвертого обвиняемого в теракте в "Крокусе"