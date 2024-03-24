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Обвинение ходатайствует об аресте четвертого фигуранта дела о теракте - РИА Новости, 25.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:39 24.03.2024 (обновлено: 00:00 25.03.2024)
https://ria.ru/20240324/obvinyaemyy-1935549678.html
Обвинение ходатайствует об аресте четвертого фигуранта дела о теракте
Обвинение ходатайствует об аресте четвертого фигуранта дела о теракте - РИА Новости, 25.03.2024
Обвинение ходатайствует об аресте четвертого фигуранта дела о теракте
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте четвертого обвиняемого в теракте в "Крокусе" – Мухаммадсобира Файзова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-24T23:39
2024-03-25T00:00
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
москва
россия
крокус сити холл
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте четвертого обвиняемого в теракте в "Крокусе" – Мухаммадсобира Файзова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича", - рассказал собеседник агентства.Ранее суд уже арестовал первого фигуранта дела Далерджона Мирзоева и получил ходатайство об аресте Саидакрами Рачабализоды.Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Москва, Россия, Крокус Сити Холл
Обвинение ходатайствует об аресте четвертого фигуранта дела о теракте

Обвинение ходатайствует об аресте четвертого обвиняемого в теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкОдин из задержанных по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" возле входа в здание центрального аппарата следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
Один из задержанных по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл возле входа в здание центрального аппарата следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Один из задержанных по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" возле входа в здание центрального аппарата следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте четвертого обвиняемого в теракте в "Крокусе" – Мухаммадсобира Файзова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича", - рассказал собеседник агентства.
Ранее суд уже арестовал первого фигуранта дела Далерджона Мирзоева и получил ходатайство об аресте Саидакрами Рачабализоды.
Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Симоньян назвала теракт в "Крокусе" чудовищной операцией под "чужим флагом"
Вчера, 22:54
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусПроисшествияМоскваРоссияКрокус Сити Холл
 
 
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