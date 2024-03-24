https://ria.ru/20240324/obvinyaemyy-1935549678.html

Обвинение ходатайствует об аресте четвертого фигуранта дела о теракте

Обвинение ходатайствует об аресте четвертого фигуранта дела о теракте - РИА Новости, 25.03.2024

Обвинение ходатайствует об аресте четвертого фигуранта дела о теракте

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте четвертого обвиняемого в теракте в "Крокусе" – Мухаммадсобира Файзова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-24T23:39

2024-03-24T23:39

2024-03-25T00:00

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

москва

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте четвертого обвиняемого в теракте в "Крокусе" – Мухаммадсобира Файзова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича", - рассказал собеседник агентства.Ранее суд уже арестовал первого фигуранта дела Далерджона Мирзоева и получил ходатайство об аресте Саидакрами Рачабализоды.Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terakt-1935543496.html

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