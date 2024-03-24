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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 24.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска в 16.40 сбросило взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T17:43
2024-03-24T17:43
2024-03-24T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 сбросило взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 16.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщало, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.
https://ria.ru/20240318/vsu-1934102598.html
горловка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
ДНР в СЦКК: украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку