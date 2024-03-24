Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/obstrel-1935502779.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 24.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска в 16.40 сбросило взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T17:43
2024-03-24T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 сбросило взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 16.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщало, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.
https://ria.ru/20240318/vsu-1934102598.html
горловка
донецкая народная республика
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

ДНР в СЦКК: украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 сбросило взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
«
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 16.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Не можем поймать". В Киеве шокированы массированным ударом России
18 марта, 20:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКировский районСЦККВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала