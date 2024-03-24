https://ria.ru/20240324/obstrel-1935502779.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 24.03.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Украинские войска в 16.40 сбросило взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:43

2024-03-24T17:43

2024-03-24T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

кировский район

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 сбросило взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 16.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщало, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.

https://ria.ru/20240318/vsu-1934102598.html

горловка

донецкая народная республика

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, вооруженные силы украины