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При обстреле со стороны ВСУ ранен житель белгородского села Муром - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/obstrel-1935486088.html
При обстреле со стороны ВСУ ранен житель белгородского села Муром
При обстреле со стороны ВСУ ранен житель белгородского села Муром - РИА Новости, 24.03.2024
При обстреле со стороны ВСУ ранен житель белгородского села Муром
Житель села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области ранен в результате украинского обстрела, его госпитализировали, сообщил губернатор региона РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T15:55
2024-03-24T15:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Житель села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области ранен в результате украинского обстрела, его госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент прилета снаряда был на улице, в саду. У пострадавшего осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области. Бригадой скорой его доставили в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", ­­– написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что также повреждена кровля хозпостройки, оперативные службы работают на месте. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240324/pvo-1935390098.html
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белгородская область, украина, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле со стороны ВСУ ранен житель белгородского села Муром

Губернатор Гладков: житель белгородского села Муром ранен из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Житель села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области ранен в результате украинского обстрела, его госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент прилета снаряда был на улице, в саду. У пострадавшего осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области. Бригадой скорой его доставили в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", ­­– написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Губернатор добавил, что также повреждена кровля хозпостройки, оперативные службы работают на месте.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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