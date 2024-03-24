https://ria.ru/20240324/obstrel-1935486088.html
При обстреле со стороны ВСУ ранен житель белгородского села Муром
При обстреле со стороны ВСУ ранен житель белгородского села Муром - РИА Новости, 24.03.2024
При обстреле со стороны ВСУ ранен житель белгородского села Муром
Житель села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области ранен в результате украинского обстрела, его госпитализировали, сообщил губернатор региона РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T15:55
2024-03-24T15:55
2024-03-24T15:55
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БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Житель села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области ранен в результате украинского обстрела, его госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент прилета снаряда был на улице, в саду. У пострадавшего осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области. Бригадой скорой его доставили в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что также повреждена кровля хозпостройки, оперативные службы работают на месте. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240324/pvo-1935390098.html
https://ria.ru/20240323/belgorod-1935202661.html
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При обстреле со стороны ВСУ ранен житель белгородского села Муром
Губернатор Гладков: житель белгородского села Муром ранен из-за обстрела ВСУ