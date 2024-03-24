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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/obstrel-1935449581.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.03.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска утром в воскресенье выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:05
2024-03-24T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 02.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. С 8.30 до 10.30 часов ВСУ продолжили обстреливать Донецк, выпустив по городу еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров, два из которых были кассетными. В 11.15 украинские войска обстреляли Горловку четырьмя снарядами того же калибра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240324/obstrely-1935391989.html
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© Фото : ДНР ОнлайнПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : ДНР Онлайн
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 02.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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С 8.30 до 10.30 часов ВСУ продолжили обстреливать Донецк, выпустив по городу еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров, два из которых были кассетными. В 11.15 украинские войска обстреляли Горловку четырьмя снарядами того же калибра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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