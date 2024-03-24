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В Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
В Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 24.03.2024
В Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
Объект энергетической инфраструктуры поврежден в селе Победа Сумской области, сообщил глава Белопольской общины Юрий Зарко. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T18:39
2024-03-24T18:39
2024-03-24T18:39
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в селе Победа Сумской области, сообщил глава Белопольской общины Юрий Зарко. Он отметил, что, в результате взрывов в воскресенье в поселке Победа поврежден объект энергетической инфраструктуры, не уточнив какой именно. "В селе временно нет света, газа и воды", - приводит слова Зарко украинский телеканал "Общественное". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
Зарко: в Победе Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры