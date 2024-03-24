https://ria.ru/20240324/oae-1935393855.html

Штаб-квартиру нефтяной компании в ОАЭ подсветили в цвета российского флага

Штаб-квартиру нефтяной компании в ОАЭ подсветили в цвета российского флага - РИА Новости, 24.03.2024

Штаб-квартиру нефтяной компании в ОАЭ подсветили в цвета российского флага

Здание штаб-картиры нефтегазовой компании из эмирата Абу-Даби, ADNOC, подсветили в цвета российского флага в знак памяти о жертвах теракта в Подмосковье,... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T00:57

2024-03-24T00:57

2024-03-24T01:37

теракт в "крокус сити холле"

в мире

крокус

крокус сити холл

оаэ

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Здание штаб-картиры нефтегазовой компании из эмирата Абу-Даби, ADNOC, подсветили в цвета российского флага в знак памяти о жертвах теракта в Подмосковье, сообщило посольство России в ОАЭ. "В столице ОАЭ здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подсвечено российским триколором", - говорится в сообщении Telegram-канала посольства. В посольстве выразили признательность "эмиратским друзьям за солидарность и поддержку" в тяжелый для России момент. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240324/terakt-1935391792.html

оаэ

московская область (подмосковье)

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