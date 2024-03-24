Рейтинг@Mail.ru
Nordwind обеспечит пострадавшим в "Крокусе" бесплатный перелет - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
01:20 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/nordwind-1935395658.html
Nordwind обеспечит пострадавшим в "Крокусе" бесплатный перелет
Nordwind обеспечит пострадавшим в "Крокусе" бесплатный перелет - РИА Новости, 24.03.2024
Nordwind обеспечит пострадавшим в "Крокусе" бесплатный перелет
Авиакомпания Nordwind после теракта в "Крокус сити холле" обеспечила пострадавшим и их близким вынужденный возврат билетов, а также бесплатный перелет,... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T01:20
2024-03-24T01:20
теракт в "крокус сити холле"
москва
крокус
крокус сити холл
общество
nordwind airlines
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881733799_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_57cdbb5d9562b1ec86bcf95fd56e4229.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind после теракта в "Крокус сити холле" обеспечила пострадавшим и их близким вынужденный возврат билетов, а также бесплатный перелет, говорится в официальном Telegram-канале перевозчика. "Авиакомпания дополнила возможности возврата и обмена авиабилетов для пассажиров в связи с данными событиями в Москве: 1. Вынужденный возврат пострадавшим и семьям погибших в теракте с предоставлением документов. 2. Вынужденный возврат или обмен авиабилетов по факту отмены мероприятия в/из Москвы с 22.03 20:00 по 25.03 23:59, с предоставлением документов. 3. Вынужденный обмен по рейсам в/из Москвы для пассажиров, вылетающих с 22 по 25.03 (в течение 3 дней)", - говорится в публикации. "Пострадавшим и их близким родственникам авиакомпания также готова бесплатно предоставить перелет в Москву и из Москвы. Чтобы оформить билет, необходимо обратиться в Контактный центр с предоставлением документов", - заключили в Nordwind.
https://ria.ru/20240324/traur-1935391102.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881733799_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_7afb45dc3667b9afd1cb08e32bb96f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, крокус, крокус сити холл, общество, nordwind airlines, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Крокус, Крокус Сити Холл, Общество, Nordwind Airlines, Московская область (Подмосковье)
Nordwind обеспечит пострадавшим в "Крокусе" бесплатный перелет

Авиакомпания Nordwind обеспечит пострадавшим в "Крокусе" бесплатный перелет

© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании NordwindСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind после теракта в "Крокус сити холле" обеспечила пострадавшим и их близким вынужденный возврат билетов, а также бесплатный перелет, говорится в официальном Telegram-канале перевозчика.
"Авиакомпания дополнила возможности возврата и обмена авиабилетов для пассажиров в связи с данными событиями в Москве: 1. Вынужденный возврат пострадавшим и семьям погибших в теракте с предоставлением документов. 2. Вынужденный возврат или обмен авиабилетов по факту отмены мероприятия в/из Москвы с 22.03 20:00 по 25.03 23:59, с предоставлением документов. 3. Вынужденный обмен по рейсам в/из Москвы для пассажиров, вылетающих с 22 по 25.03 (в течение 3 дней)", - говорится в публикации.
Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В России начался день траура по погибшим при теракте в "Крокусе"
00:12
"Пострадавшим и их близким родственникам авиакомпания также готова бесплатно предоставить перелет в Москву и из Москвы. Чтобы оформить билет, необходимо обратиться в Контактный центр с предоставлением документов", - заключили в Nordwind.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"МоскваКрокусКрокус Сити ХоллОбществоNordwind AirlinesМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала