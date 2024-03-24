https://ria.ru/20240324/nordwind-1935395658.html
Nordwind обеспечит пострадавшим в "Крокусе" бесплатный перелет
Nordwind обеспечит пострадавшим в "Крокусе" бесплатный перелет - РИА Новости, 24.03.2024
Nordwind обеспечит пострадавшим в "Крокусе" бесплатный перелет
Авиакомпания Nordwind после теракта в "Крокус сити холле" обеспечила пострадавшим и их близким вынужденный возврат билетов, а также бесплатный перелет,... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T01:20
2024-03-24T01:20
2024-03-24T01:20
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind после теракта в "Крокус сити холле" обеспечила пострадавшим и их близким вынужденный возврат билетов, а также бесплатный перелет, говорится в официальном Telegram-канале перевозчика. "Авиакомпания дополнила возможности возврата и обмена авиабилетов для пассажиров в связи с данными событиями в Москве: 1. Вынужденный возврат пострадавшим и семьям погибших в теракте с предоставлением документов. 2. Вынужденный возврат или обмен авиабилетов по факту отмены мероприятия в/из Москвы с 22.03 20:00 по 25.03 23:59, с предоставлением документов. 3. Вынужденный обмен по рейсам в/из Москвы для пассажиров, вылетающих с 22 по 25.03 (в течение 3 дней)", - говорится в публикации. "Пострадавшим и их близким родственникам авиакомпания также готова бесплатно предоставить перелет в Москву и из Москвы. Чтобы оформить билет, необходимо обратиться в Контактный центр с предоставлением документов", - заключили в Nordwind.
https://ria.ru/20240324/traur-1935391102.html
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Крокус, Крокус Сити Холл, Общество, Nordwind Airlines, Московская область (Подмосковье)
Nordwind обеспечит пострадавшим в "Крокусе" бесплатный перелет
Авиакомпания Nordwind обеспечит пострадавшим в "Крокусе" бесплатный перелет