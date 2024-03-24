https://ria.ru/20240324/nomer-1935489563.html

Агаларов рассказал, как удалось определить номер автомобиля террористов

Агаларов рассказал, как удалось определить номер автомобиля террористов - РИА Новости, 24.03.2024

Агаларов рассказал, как удалось определить номер автомобиля террористов

Машину террористов удалось вычислить благодаря записям камер наблюдения "Крокус сити холла", помещение, где они находились могло сгореть, но сотрудники МЧС... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:19

2024-03-24T16:19

2024-03-24T16:35

теракт в "крокус сити холле"

араз агаларов

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Машину террористов удалось вычислить благодаря записям камер наблюдения "Крокус сити холла", помещение, где они находились могло сгореть, но сотрудники МЧС смогли предотвратить его возгорание, рассказал телеканалу РБК владелец "Крокуса" Араз Агаларов. "Номер машины, по которому потом погнались за преступниками, был найден за счет того, что мы сохранили информацию. Она должна была сгореть, по сути дела, но мы сориентировали МЧС, они предотвратили возгорание этого помещения. Мы сохранили эту информацию, по этой информации смогли определить маршруты отхода, смогли определить номер машины, за которой уже была установлена погоня. И, я думаю, что здесь как раз все службы сработали хорошо", - сказал он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

араз агаларов, крокус сити холл