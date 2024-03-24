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НАТО всегда обманывает мир, заявил экс-глава спецслужб Сербии - РИА Новости, 24.03.2024
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10:05 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/nato-1935429198.html
НАТО всегда обманывает мир, заявил экс-глава спецслужб Сербии
НАТО всегда обманывает мир, заявил экс-глава спецслужб Сербии - РИА Новости, 24.03.2024
НАТО всегда обманывает мир, заявил экс-глава спецслужб Сербии
НАТО всегда обманывает мир, выбирая основания для своих действий, обманывала и по поводу Югославии, утверждая, что сербы – преступники, которые проводят геноцид РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T10:05
2024-03-24T10:05
в мире
сербия
косово
черногория
саддам хусейн
александр вулин
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. НАТО всегда обманывает мир, выбирая основания для своих действий, обманывала и по поводу Югославии, утверждая, что сербы – преступники, которые проводят геноцид на территории Косово и Метохии, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. Двадцать четвертого марта исполняется 25 лет с начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. "Бомбардировки НАТО стали последним большим, последним безнаказанным преступлением ХХ века, за которое никогда никто не отвечал и не хочет отвечать. НАТО обманывала мир, как ранее обманывала СССР, что не будет расширяться на Восток. Как впоследствии обманывала Россию, что будет соблюдать Минские соглашения (по Украине - ред.). А тогда врала всему миру, что сербы – преступники, которые проводят геноцид на территории Косово и Метохии. Потом лгали, что у (иракского лидера - ред.) Саддама Хусейна было оружие массового уничтожения, что (ливийский лидер - ред.) Муаммар Каддафи хотел напасть на всю остальную планету и что Афганистану принесут мир", - заявил Вулин РИА Новости. При этом "пока НАТО врала миру, мы знали правду", отметил он. "Правда в том, что НАТО хотела уничтожить Сербию, а уничтожила международное право. Сербия выжила, но международное право – нет. Джин был выпущен из бутылки. Изменения границ больше никто никогда не сможет остановить", - отметил Вулин. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022). В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/serbiya-1935419842.html
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в мире, сербия, косово, черногория, саддам хусейн, александр вулин, нато, оон, муаммар каддафи
В мире, Сербия, Косово, Черногория, Саддам Хусейн, Александр Вулин, НАТО, ООН, Муаммар Каддафи
НАТО всегда обманывает мир, заявил экс-глава спецслужб Сербии

Экс-глава спецслужб Сербии: НАТО всегда обманывает мир, обманывала и в Югославии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРазрушенные во время бомбардировок НАТО здания в Белграде
Разрушенные во время бомбардировок НАТО здания в Белграде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Разрушенные во время бомбардировок НАТО здания в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. НАТО всегда обманывает мир, выбирая основания для своих действий, обманывала и по поводу Югославии, утверждая, что сербы – преступники, которые проводят геноцид на территории Косово и Метохии, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин.
Двадцать четвертого марта исполняется 25 лет с начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия.
Последствия бомбардировок NATO в Сербии в 1999 году - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Экс-глава разведки Сербии считает, что сербы не могут простить НАТО
09:03
"Бомбардировки НАТО стали последним большим, последним безнаказанным преступлением ХХ века, за которое никогда никто не отвечал и не хочет отвечать. НАТО обманывала мир, как ранее обманывала СССР, что не будет расширяться на Восток. Как впоследствии обманывала Россию, что будет соблюдать Минские соглашения (по Украине - ред.). А тогда врала всему миру, что сербы – преступники, которые проводят геноцид на территории Косово и Метохии. Потом лгали, что у (иракского лидера - ред.) Саддама Хусейна было оружие массового уничтожения, что (ливийский лидер - ред.) Муаммар Каддафи хотел напасть на всю остальную планету и что Афганистану принесут мир", - заявил Вулин РИА Новости.
При этом "пока НАТО врала миру, мы знали правду", отметил он.
"Правда в том, что НАТО хотела уничтожить Сербию, а уничтожила международное право. Сербия выжила, но международное право – нет. Джин был выпущен из бутылки. Изменения границ больше никто никогда не сможет остановить", - отметил Вулин.
Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
 
В миреСербияКосовоЧерногорияСаддам ХусейнАлександр ВулинНАТОООНМуаммар Каддафи
 
 
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