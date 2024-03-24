https://ria.ru/20240324/nato-1935429198.html

НАТО всегда обманывает мир, заявил экс-глава спецслужб Сербии

НАТО всегда обманывает мир, заявил экс-глава спецслужб Сербии - РИА Новости, 24.03.2024

НАТО всегда обманывает мир, заявил экс-глава спецслужб Сербии

НАТО всегда обманывает мир, выбирая основания для своих действий, обманывала и по поводу Югославии, утверждая, что сербы – преступники, которые проводят геноцид РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:05

2024-03-24T10:05

2024-03-24T10:05

в мире

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косово

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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. НАТО всегда обманывает мир, выбирая основания для своих действий, обманывала и по поводу Югославии, утверждая, что сербы – преступники, которые проводят геноцид на территории Косово и Метохии, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. Двадцать четвертого марта исполняется 25 лет с начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. "Бомбардировки НАТО стали последним большим, последним безнаказанным преступлением ХХ века, за которое никогда никто не отвечал и не хочет отвечать. НАТО обманывала мир, как ранее обманывала СССР, что не будет расширяться на Восток. Как впоследствии обманывала Россию, что будет соблюдать Минские соглашения (по Украине - ред.). А тогда врала всему миру, что сербы – преступники, которые проводят геноцид на территории Косово и Метохии. Потом лгали, что у (иракского лидера - ред.) Саддама Хусейна было оружие массового уничтожения, что (ливийский лидер - ред.) Муаммар Каддафи хотел напасть на всю остальную планету и что Афганистану принесут мир", - заявил Вулин РИА Новости. При этом "пока НАТО врала миру, мы знали правду", отметил он. "Правда в том, что НАТО хотела уничтожить Сербию, а уничтожила международное право. Сербия выжила, но международное право – нет. Джин был выпущен из бутылки. Изменения границ больше никто никогда не сможет остановить", - отметил Вулин. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022). В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240324/serbiya-1935419842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, косово, черногория, саддам хусейн, александр вулин, нато, оон, муаммар каддафи