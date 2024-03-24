https://ria.ru/20240324/narusheniya-1935508451.html

Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны "Крокуса"

Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны "Крокуса" - РИА Новости, 24.03.2024

Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны "Крокуса"

Генеральная прокуратура РФ не нашла нарушений в организации охраны "Крокус Сити Холла", необходимости в вооруженной охране не было, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T18:23

2024-03-24T18:23

2024-03-24T22:39

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

генеральная прокуратура рф

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ не нашла нарушений в организации охраны "Крокус Сити Холла", необходимости в вооруженной охране не было, сообщил РИА Новости источник, близкий к ведомству. "По результатам проверки нарушений законодательства о необходимости наличия вооруженной охраны на данном массовом мероприятии не установлено. Законодательство не содержит императивных требований о необходимости наличия вооруженной охраны на подобных массовых мероприятиях" - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/boytsy-1935506472.html

https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html

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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, генеральная прокуратура рф, крокус, следственный комитет россии (ск рф)