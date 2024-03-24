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Юрист назвал четыре налога, которые придется заплатить пенсионерам - РИА Новости, 24.03.2024
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01:11 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/nalog-1935391017.html
Юрист назвал четыре налога, которые придется заплатить пенсионерам
Юрист назвал четыре налога, которые придется заплатить пенсионерам - РИА Новости, 24.03.2024
Юрист назвал четыре налога, которые придется заплатить пенсионерам
Пенсионеры в России имеют налоговые льготы, однако им придется заплатить НДФЛ, налог на имущество, на землю и транспортный налог, рассказал в интервью агентству РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T01:11
2024-03-24T01:11
россия
экономика
вадим виноградов
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Пенсионеры в России имеют налоговые льготы, однако им придется заплатить НДФЛ, налог на имущество, на землю и транспортный налог, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.НДФЛ обязателен к уплате, если вы получаете зарплату на работе, сдаете квартиру или продали ее раньше срока, а также имеете вклады, проценты по которым превысили 150 тысяч рублей в год.Пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога, но лишь на один объект - квартиру, гараж, дачу. Если в одной из категорий у вас два и более объекта, за все, кроме одного по выбору, придется заплатить .Льготы по налогу на землю тоже есть, но лишь для шести соток. “Если участок больше, то платить нужно не за всю землю, а за часть, превышающую 600 квадратных метров", - предупреждает Виноградов.И, наконец, льготы по транспортному налогу носят не федеральный, а местный характер. Пенсионеров они касаются лишь в некоторых регионах, да и там имеют ряд ограничений. Впрочем, можно воспользоваться подходящими льготами для других категорий, например, инвалидов и ветеранов труда, заключил Виноградов.
https://ria.ru/20240323/pensiya-1935136738.html
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россия, экономика, вадим виноградов
Россия, Экономика, Вадим Виноградов
Юрист назвал четыре налога, которые придется заплатить пенсионерам

Юрист Виноградов: пенсионерам придется заплатить НДФЛ и налог на имущество

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Пенсионеры в России имеют налоговые льготы, однако им придется заплатить НДФЛ, налог на имущество, на землю и транспортный налог, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
НДФЛ обязателен к уплате, если вы получаете зарплату на работе, сдаете квартиру или продали ее раньше срока, а также имеете вклады, проценты по которым превысили 150 тысяч рублей в год.
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Пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога, но лишь на один объект - квартиру, гараж, дачу. Если в одной из категорий у вас два и более объекта, за все, кроме одного по выбору, придется заплатить .
Льготы по налогу на землю тоже есть, но лишь для шести соток. “Если участок больше, то платить нужно не за всю землю, а за часть, превышающую 600 квадратных метров", - предупреждает Виноградов.
И, наконец, льготы по транспортному налогу носят не федеральный, а местный характер. Пенсионеров они касаются лишь в некоторых регионах, да и там имеют ряд ограничений. Впрочем, можно воспользоваться подходящими льготами для других категорий, например, инвалидов и ветеранов труда, заключил Виноградов.
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