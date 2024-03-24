https://ria.ru/20240324/nalog-1935391017.html

Юрист назвал четыре налога, которые придется заплатить пенсионерам

Юрист назвал четыре налога, которые придется заплатить пенсионерам - РИА Новости, 24.03.2024

Юрист назвал четыре налога, которые придется заплатить пенсионерам

Пенсионеры в России имеют налоговые льготы, однако им придется заплатить НДФЛ, налог на имущество, на землю и транспортный налог, рассказал в интервью агентству РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T01:11

2024-03-24T01:11

2024-03-24T01:11

россия

экономика

вадим виноградов

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Пенсионеры в России имеют налоговые льготы, однако им придется заплатить НДФЛ, налог на имущество, на землю и транспортный налог, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.НДФЛ обязателен к уплате, если вы получаете зарплату на работе, сдаете квартиру или продали ее раньше срока, а также имеете вклады, проценты по которым превысили 150 тысяч рублей в год.Пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога, но лишь на один объект - квартиру, гараж, дачу. Если в одной из категорий у вас два и более объекта, за все, кроме одного по выбору, придется заплатить .Льготы по налогу на землю тоже есть, но лишь для шести соток. “Если участок больше, то платить нужно не за всю землю, а за часть, превышающую 600 квадратных метров", - предупреждает Виноградов.И, наконец, льготы по транспортному налогу носят не федеральный, а местный характер. Пенсионеров они касаются лишь в некоторых регионах, да и там имеют ряд ограничений. Впрочем, можно воспользоваться подходящими льготами для других категорий, например, инвалидов и ветеранов труда, заключил Виноградов.

https://ria.ru/20240323/pensiya-1935136738.html

https://ria.ru/20240319/gosduma-1934188034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика, вадим виноградов