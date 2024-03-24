https://ria.ru/20240324/nagrada-1935395919.html

Муфтий Гайнутдин наградит спасшего людей в "Крокусе" Ислама Халилова

Муфтий Гайнутдин наградит спасшего людей в "Крокусе" Ислама Халилова - РИА Новости, 24.03.2024

Муфтий Гайнутдин наградит спасшего людей в "Крокусе" Ислама Халилова

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин представил к награде мусульманской организации 15-летнего... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T01:27

2024-03-24T01:27

2024-03-24T11:39

теракт в "крокус сити холле"

россия

равиль гайнутдин

крокус

крокус сити холл

общество

религия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин представил к награде мусульманской организации 15-летнего Ислама Халилова, спасшего из здания "Крокус сити холла" более 100 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в ДУМ РФ. "Муфтий Равиль Гайнутдин передал личное приглашение нашим прихожанам Московской Соборной мечети отцу и сыну Халиловым. В благословенный пятничный день Джума намаза в священный месяц Рамадан в Соборной мечети нашему пятнадцатилетнему прихожанину Исламу, настоящему герою, за смелость и спасение людей будет вручена медаль мусульман России "За заслуги", - рассказали агентству в ДУМ РФ. Ислам Халилов подрабатывал в гардеробе концертного зала "Крокус Сити Холл". В момент теракта вывел в безопасное место более 100 человек. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935384677.html

https://ria.ru/20240324/kadyrov-1935391638.html

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россия, равиль гайнутдин, крокус, крокус сити холл, общество, религия