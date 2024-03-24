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На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 24.03.2024
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07:26 24.03.2024 (обновлено: 07:30 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/most-1935408957.html
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 24.03.2024
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T07:26
2024-03-24T07:30
общество
крымский мост
республика крым
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Ранее в 5.37 мск сообщалось о перекрытии движения."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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общество, крымский мост, республика крым, россия
Общество, Крымский мост, Республика Крым, Россия
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей

Инфоцентр: на Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Ранее в 5.37 мск сообщалось о перекрытии движения.
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
 
ОбществоКрымский мостРеспублика КрымРоссия
 
 
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