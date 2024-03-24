https://ria.ru/20240324/most-1935408957.html
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 24.03.2024
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T07:26
2024-03-24T07:26
2024-03-24T07:30
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Ранее в 5.37 мск сообщалось о перекрытии движения."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935396801.html
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общество, крымский мост, республика крым, россия
Общество, Крымский мост, Республика Крым, Россия
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта