https://ria.ru/20240324/most-1935408957.html

На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей

На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 24.03.2024

На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T07:26

2024-03-24T07:26

2024-03-24T07:30

общество

крымский мост

республика крым

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Ранее в 5.37 мск сообщалось о перекрытии движения."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935396801.html

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общество, крымский мост, республика крым, россия