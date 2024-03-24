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На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 24.03.2024
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00:37 24.03.2024 (обновлено: 00:50 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/most-1935392552.html
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 24.03.2024
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он пробыл закрытым почти два часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T00:37
2024-03-24T00:50
специальная военная операция на украине
общество
россия
республика крым
крымский мост
севастополь
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он пробыл закрытым почти два часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в субботу в 22.40 мск. Причины не назывались. При этом в Севастополе в это время была объявлена воздушная тревога, а в Херсонской области - авиационная опасность."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в 0.33 мск.
https://ria.ru/20240324/trevoga-1935392452.html
россия
республика крым
севастополь
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общество, россия, республика крым, крымский мост, севастополь, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Республика Крым, Крымский мост, Севастополь, Херсонская область
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей

Инфоцентр: на Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль на Крымском мосту
Автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он пробыл закрытым почти два часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в субботу в 22.40 мск. Причины не назывались. При этом в Севастополе в это время была объявлена воздушная тревога, а в Херсонской области - авиационная опасность.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в 0.33 мск.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияРеспублика КрымКрымский мостСевастопольХерсонская область
 
 
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