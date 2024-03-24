https://ria.ru/20240324/most-1935392552.html

На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей

На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 24.03.2024

На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он пробыл закрытым почти два часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T00:37

2024-03-24T00:37

2024-03-24T00:50

специальная военная операция на украине

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крымский мост

севастополь

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он пробыл закрытым почти два часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в субботу в 22.40 мск. Причины не назывались. При этом в Севастополе в это время была объявлена воздушная тревога, а в Херсонской области - авиационная опасность."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в 0.33 мск.

https://ria.ru/20240324/trevoga-1935392452.html

россия

республика крым

севастополь

херсонская область

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общество, россия, республика крым, крымский мост, севастополь, херсонская область