https://ria.ru/20240324/moldaviya-1935446204.html
Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии
Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии - РИА Новости, 24.03.2024
Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии
Пограничная полиция Молдавии сообщает в своем Telegram-канале, что пятеро граждан Украины незаконно пересекли молдавскую границу и после задержания попросили... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T11:34
2024-03-24T11:34
2024-03-24T11:34
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КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает в своем Telegram-канале, что пятеро граждан Украины незаконно пересекли молдавскую границу и после задержания попросили предоставить им убежище. "Пятеро украинцев задержаны при незаконном пересечении государственной границы. Они запросили убежище в Молдавии", - сообщила погранполиция. Иностранцы решили пересечь границу ночью, они были замечены с помощью тепловизоров. Четыре человека были задержаны возле населенного пункта Токуз, еще один - возле села Тудора. Оперативная группа пограничников установила, что все иностранцы обладают гражданством Украины. Продолжается расследование по факту незаконного пересечения ими границы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240320/migranty-1934511385.html
https://ria.ru/20240208/uklonisty-1926282741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, владимир зеленский
В мире, Украина, Молдавия, Владимир Зеленский
Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии
Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии и запросили убежище
КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает в своем Telegram-канале, что пятеро граждан Украины незаконно пересекли молдавскую границу и после задержания попросили предоставить им убежище.
"Пятеро украинцев задержаны при незаконном пересечении государственной границы. Они запросили убежище в Молдавии", - сообщила погранполиция.
В Молдавии мужчину задержали по делу о нелегальной миграции с Украины
Иностранцы решили пересечь границу ночью, они были замечены с помощью тепловизоров. Четыре человека были задержаны возле населенного пункта Токуз, еще один - возле села Тудора.
Оперативная группа пограничников установила, что все иностранцы обладают гражданством Украины. Продолжается расследование по факту незаконного пересечения ими границы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
В Молдавии задержали пятерых уклонистов с Украины