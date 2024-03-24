Рейтинг@Mail.ru
Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/moldaviya-1935446204.html
Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии
Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии - РИА Новости, 24.03.2024
Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии
Пограничная полиция Молдавии сообщает в своем Telegram-канале, что пятеро граждан Украины незаконно пересекли молдавскую границу и после задержания попросили... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T11:34
2024-03-24T11:34
в мире
украина
молдавия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857243354_0:683:1200:1358_1920x0_80_0_0_740c9d40b62bad09c28b107ae444be10.jpg
КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает в своем Telegram-канале, что пятеро граждан Украины незаконно пересекли молдавскую границу и после задержания попросили предоставить им убежище. "Пятеро украинцев задержаны при незаконном пересечении государственной границы. Они запросили убежище в Молдавии", - сообщила погранполиция. Иностранцы решили пересечь границу ночью, они были замечены с помощью тепловизоров. Четыре человека были задержаны возле населенного пункта Токуз, еще один - возле села Тудора. Оперативная группа пограничников установила, что все иностранцы обладают гражданством Украины. Продолжается расследование по факту незаконного пересечения ими границы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240320/migranty-1934511385.html
https://ria.ru/20240208/uklonisty-1926282741.html
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857243354_0:395:1200:1295_1920x0_80_0_0_fa95f0af3a3cb87fe3d0ca55189a3a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, владимир зеленский
В мире, Украина, Молдавия, Владимир Зеленский
Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии

Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии и запросили убежище

© Кадр видео очевидцаТраншея на границе Молдавии и Украины
Траншея на границе Молдавии и Украины
© Кадр видео очевидца
Траншея на границе Молдавии и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает в своем Telegram-канале, что пятеро граждан Украины незаконно пересекли молдавскую границу и после задержания попросили предоставить им убежище.
"Пятеро украинцев задержаны при незаконном пересечении государственной границы. Они запросили убежище в Молдавии", - сообщила погранполиция.
Миротворец ВС Молдавии на КПП - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Молдавии мужчину задержали по делу о нелегальной миграции с Украины
20 марта, 16:26
Иностранцы решили пересечь границу ночью, они были замечены с помощью тепловизоров. Четыре человека были задержаны возле населенного пункта Токуз, еще один - возле села Тудора.
Оперативная группа пограничников установила, что все иностранцы обладают гражданством Украины. Продолжается расследование по факту незаконного пересечения ими границы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Граница Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В Молдавии задержали пятерых уклонистов с Украины
8 февраля, 23:40
 
В миреУкраинаМолдавияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала