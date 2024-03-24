https://ria.ru/20240324/moldaviya-1935446204.html

Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии

Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии - РИА Новости, 24.03.2024

Пятеро украинцев незаконно пересекли границу Молдавии

Пограничная полиция Молдавии сообщает в своем Telegram-канале, что пятеро граждан Украины незаконно пересекли молдавскую границу и после задержания попросили... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T11:34

2024-03-24T11:34

2024-03-24T11:34

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КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает в своем Telegram-канале, что пятеро граждан Украины незаконно пересекли молдавскую границу и после задержания попросили предоставить им убежище. "Пятеро украинцев задержаны при незаконном пересечении государственной границы. Они запросили убежище в Молдавии", - сообщила погранполиция. Иностранцы решили пересечь границу ночью, они были замечены с помощью тепловизоров. Четыре человека были задержаны возле населенного пункта Токуз, еще один - возле села Тудора. Оперативная группа пограничников установила, что все иностранцы обладают гражданством Украины. Продолжается расследование по факту незаконного пересечения ими границы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240320/migranty-1934511385.html

https://ria.ru/20240208/uklonisty-1926282741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, молдавия, владимир зеленский