https://ria.ru/20240324/miting-1935513525.html

В Сербии проходит митинг против НАТО

В Сербии проходит митинг против НАТО - РИА Новости, 24.03.2024

В Сербии проходит митинг против НАТО

Участники митинга в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии в Белграде потребовали от властей страны прекратить любое сотрудничество с... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:02

2024-03-24T19:02

2024-03-24T19:24

в мире

сербия

белград (город)

косово

оон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935514916_0:0:1591:895_1920x0_80_0_0_57d0f0b5d921352bf105e27075579674.jpg

БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Участники митинга в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии в Белграде потребовали от властей страны прекратить любое сотрудничество с альянсом, передает корреспондент РИА Новости. Митинг на площади Республики начался около 16:00 (18:00 мск), участники акции принесли красные флаги, транспаранты, с лозунгами, осуждающими агрессию блока. "НАТО, марш из Сербии! НАТО — фашисты! НАТО, убийцы — прочь из Сербии", — скандируют собравшиеся.Представители движения-организатора "Комитет против войны и империализма" в ходе митинга потребовали закрыть действующую с 2006 года канцелярию-представительство блока в сербском Минобороны, отказаться от совместных учений и визитов официальных лиц альянса в рамках программы "Партнерство ради мира".В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Белграда якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в сто миллиардов долларов. Военные альянса применяли снаряды из обедненного урана.

https://ria.ru/20240324/operatsiya-1935034659.html

сербия

белград (город)

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), косово, оон, нато