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В Сербии проходит митинг против НАТО - РИА Новости, 24.03.2024
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19:02 24.03.2024 (обновлено: 19:24 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/miting-1935513525.html
В Сербии проходит митинг против НАТО
В Сербии проходит митинг против НАТО - РИА Новости, 24.03.2024
В Сербии проходит митинг против НАТО
Участники митинга в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии в Белграде потребовали от властей страны прекратить любое сотрудничество с... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T19:02
2024-03-24T19:24
в мире
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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Участники митинга в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии в Белграде потребовали от властей страны прекратить любое сотрудничество с альянсом, передает корреспондент РИА Новости. Митинг на площади Республики начался около 16:00 (18:00 мск), участники акции принесли красные флаги, транспаранты, с лозунгами, осуждающими агрессию блока. "НАТО, марш из Сербии! НАТО — фашисты! НАТО, убийцы — прочь из Сербии", — скандируют собравшиеся.Представители движения-организатора "Комитет против войны и империализма" в ходе митинга потребовали закрыть действующую с 2006 года канцелярию-представительство блока в сербском Минобороны, отказаться от совместных учений и визитов официальных лиц альянса в рамках программы "Партнерство ради мира".В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Белграда якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в сто миллиардов долларов. Военные альянса применяли снаряды из обедненного урана.
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в мире, сербия, белград (город), косово, оон, нато
В мире, Сербия, Белград (город), Косово, ООН, НАТО
В Сербии проходит митинг против НАТО

На митинге в Белграде потребовали прекратить любое сотрудничество Сербии с НАТО

© РИА НовостиУчастники митинга в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии в Белграде
Участники митинга в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии в Белграде
© РИА Новости
Участники митинга в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии в Белграде
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Участники митинга в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии в Белграде потребовали от властей страны прекратить любое сотрудничество с альянсом, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг на площади Республики начался около 16:00 (18:00 мск), участники акции принесли красные флаги, транспаранты, с лозунгами, осуждающими агрессию блока.
"НАТО, марш из Сербии! НАТО — фашисты! НАТО, убийцы — прочь из Сербии", — скандируют собравшиеся.
Представители движения-организатора "Комитет против войны и империализма" в ходе митинга потребовали закрыть действующую с 2006 года канцелярию-представительство блока в сербском Минобороны, отказаться от совместных учений и визитов официальных лиц альянса в рамках программы "Партнерство ради мира".
Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999 - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии – операция "Союзная сила"
Вчера, 01:18
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Белграда якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в сто миллиардов долларов. Военные альянса применяли снаряды из обедненного урана.

Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, он токсичен. По мнению специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.

 
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