https://ria.ru/20240324/miting-1935478404.html

В Киеве снова проходит митинг с требованием организации обмена пленных

В Киеве снова проходит митинг с требованием организации обмена пленных - РИА Новости, 24.03.2024

В Киеве снова проходит митинг с требованием организации обмена пленных

Митинг с требованием организации обмена пленных вновь проходит на Европейской площади в центре Киева, в акции принимают участие более тысячи человек, сообщает в РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:05

2024-03-24T15:05

2024-03-24T15:05

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Митинг с требованием организации обмена пленных вновь проходит на Европейской площади в центре Киева, в акции принимают участие более тысячи человек, сообщает в воскресенье украинское агентство Укринформ. Украинский телеканал ТСН 17 марта сообщал, что в Киеве прошел аналогичный митинг, тогда на акции собралось примерно такое же количество человек. "В Киеве проходит акция по возвращению военнопленных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. На опубликованном агентством видео можно заметить, что на площади собрались более тысячи человек, они держат в руках плакаты с соответствующими призывами, мимо проезжающие автомобили сигналят в поддержку собравшихся. На Украине регулярно проходят митинги и акции протестов родственников украинских военнопленных с призывом провести обмен. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее отмечала, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, многих умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что в обменных списках Украиной преимущество отдается, как правило, медийным персонам, а простые военнослужащие им малоинтересны.

https://ria.ru/20240324/makron-1935458154.html

https://ria.ru/20240319/vsu-1934230747.html

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в мире, украина, россия, киев, татьяна москалькова