https://ria.ru/20240324/minirovnaie-1935515470.html

В Кишиневе проверяют сообщение о минировании гипермаркета

В Кишиневе проверяют сообщение о минировании гипермаркета - РИА Новости, 24.03.2024

В Кишиневе проверяют сообщение о минировании гипермаркета

Полиция Молдавии проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в одном из гипермаркетов в Кишиневе, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:12

2024-03-24T19:12

2024-03-24T19:12

кишинев

молдавия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_0:191:3020:1890_1920x0_80_0_0_a4f51f82c298134f22fce2101139f5dc.jpg

КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Полиция Молдавии проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в одном из гипермаркетов в Кишиневе, сообщила пресс-служба ведомства. "Звонок с сообщением о бомбе поступил в службу 112. На место немедленно выехали все ответственные службы. Всех граждан эвакуировали, сейчас проводится проверка помещений", - сообщили журналистам в пресс-службе столичной полиции. Зона вокруг гипермаркета оцеплена, на месте работают саперы. Если сообщение окажется ложным, то звонившему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20240324/evakuatsiya-1935497416.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кишинев, молдавия, в мире