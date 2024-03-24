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В Кишиневе проверяют сообщение о минировании гипермаркета - РИА Новости, 24.03.2024
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19:12 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/minirovnaie-1935515470.html
В Кишиневе проверяют сообщение о минировании гипермаркета
В Кишиневе проверяют сообщение о минировании гипермаркета - РИА Новости, 24.03.2024
В Кишиневе проверяют сообщение о минировании гипермаркета
Полиция Молдавии проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в одном из гипермаркетов в Кишиневе, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T19:12
2024-03-24T19:12
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КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Полиция Молдавии проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в одном из гипермаркетов в Кишиневе, сообщила пресс-служба ведомства. "Звонок с сообщением о бомбе поступил в службу 112. На место немедленно выехали все ответственные службы. Всех граждан эвакуировали, сейчас проводится проверка помещений", - сообщили журналистам в пресс-службе столичной полиции. Зона вокруг гипермаркета оцеплена, на месте работают саперы. Если сообщение окажется ложным, то звонившему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20240324/evakuatsiya-1935497416.html
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кишинев, молдавия, в мире
Кишинев, Молдавия, В мире
В Кишиневе проверяют сообщение о минировании гипермаркета

Полиция Кишинева проверяет сообщение о минировании гипермаркета

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкПолиция на улице Кишинева
Полиция на улице Кишинева - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Полиция на улице Кишинева . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Полиция Молдавии проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в одном из гипермаркетов в Кишиневе, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Звонок с сообщением о бомбе поступил в службу 112. На место немедленно выехали все ответственные службы. Всех граждан эвакуировали, сейчас проводится проверка помещений", - сообщили журналистам в пресс-службе столичной полиции.
Зона вокруг гипермаркета оцеплена, на месте работают саперы.
Если сообщение окажется ложным, то звонившему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
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