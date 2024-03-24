https://ria.ru/20240324/minirovnaie-1935515470.html
В Кишиневе проверяют сообщение о минировании гипермаркета
В Кишиневе проверяют сообщение о минировании гипермаркета - РИА Новости, 24.03.2024
В Кишиневе проверяют сообщение о минировании гипермаркета
Полиция Молдавии проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в одном из гипермаркетов в Кишиневе, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T19:12
2024-03-24T19:12
2024-03-24T19:12
кишинев
молдавия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_0:191:3020:1890_1920x0_80_0_0_a4f51f82c298134f22fce2101139f5dc.jpg
КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Полиция Молдавии проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в одном из гипермаркетов в Кишиневе, сообщила пресс-служба ведомства. "Звонок с сообщением о бомбе поступил в службу 112. На место немедленно выехали все ответственные службы. Всех граждан эвакуировали, сейчас проводится проверка помещений", - сообщили журналистам в пресс-службе столичной полиции. Зона вокруг гипермаркета оцеплена, на месте работают саперы. Если сообщение окажется ложным, то звонившему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20240324/evakuatsiya-1935497416.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_2ee9adeecf7d093e1715021f6c0770cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, молдавия, в мире
Кишинев, Молдавия, В мире
В Кишиневе проверяют сообщение о минировании гипермаркета
Полиция Кишинева проверяет сообщение о минировании гипермаркета
КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Полиция Молдавии проверяет информацию о наличии взрывоопасного предмета в одном из гипермаркетов в Кишиневе, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Звонок с сообщением о бомбе поступил в службу 112. На место немедленно выехали все ответственные службы. Всех граждан эвакуировали, сейчас проводится проверка помещений", - сообщили журналистам в пресс-службе столичной полиции.
Зона вокруг гипермаркета оцеплена, на месте работают саперы.
Если сообщение окажется ложным, то звонившему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
В Петербурге эвакуируют посетителей ТРК "Лондон Молл"