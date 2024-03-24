https://ria.ru/20240324/migranty-1935398733.html

В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО

В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО - РИА Новости, 24.03.2024

В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T02:00

2024-03-24T02:00

2024-03-24T02:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

владимир путин

михаил шеремет

госдума рф

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции. "На время проведения специальной военной операции предлагаю ограничить въезд в нашу страну мигрантов, чтобы защитить внутреннюю безопасность. К сожалению, иностранные лица, которые пересекают границу, являются угрозой, прежде всего, для самих себя, так как автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания в России условий осуществления террористических актов, а также инструментами для дестабилизации обстановки", - заявил Шеремет РИА Новости. Депутат подчеркнул, что с уважением относится к жителям других государств, которые едут в Россию с добрыми намерениями, но, к сожалению, некоторых из них вслепую используют, чтобы навредить российскому народу. "Времени, чтобы разобраться, с какими намерениями въезжают люди, у нас, к сожалению, сегодня нет, так как все силы и средства направлены на защиту рубежей нашей страны. Поэтому считаю, что на время проведения спецоперации мигранты должны исключить свои переезды в Россию", - сказал депутат. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/kadyrov-1935391638.html

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россия, владимир путин, михаил шеремет, госдума рф, политика