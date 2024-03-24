https://ria.ru/20240324/mig-31-1935486970.html
МиГ-31 не допустил приближения бомбардировщиков ВВС США к границе России
МиГ-31 не допустил приближения бомбардировщиков ВВС США к границе России - РИА Новости, 25.03.2024
МиГ-31 не допустил приближения бомбардировщиков ВВС США к границе России
Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-24T16:03
2024-03-24T16:03
2024-03-25T01:11
министерство обороны рф (минобороны рф)
миг-31
безопасность
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, сообщили в пресс-службе Минобороны."Двадцать четвертого марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — уточнили в ведомстве.Экипаж российского самолета идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС СШАПри приближении МиГ-31 американские самолеты изменили курс своего полета с разворотом и последующим удалением от границы России."Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы России не допущено", — указали в военном ведомстве.В министерстве подчеркнули, что полет истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности.
https://ria.ru/20240228/bombardirovschik-1929887079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), миг-31, безопасность, россия, сша, баренцево море, ввс сша
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МиГ-31, Безопасность, Россия, США, Баренцево море, ВВС США
МиГ-31 не допустил приближения бомбардировщиков ВВС США к границе России
МиГ-31 не допустил нарушения границы России бомбардировщиками В-1В ВВС США
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«
"Двадцать четвертого марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — уточнили в ведомстве.
В США произошел инцидент с бомбардировщиком, способным нести ядерное оружие
Экипаж российского самолета идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США
При приближении МиГ-31 американские самолеты изменили курс своего полета с разворотом и последующим удалением от границы России.
«
"Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы России не допущено", — указали в военном ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что полет истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности.
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