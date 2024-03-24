https://ria.ru/20240324/mig-31-1935486970.html

МиГ-31 не допустил приближения бомбардировщиков ВВС США к границе России

МиГ-31 не допустил приближения бомбардировщиков ВВС США к границе России - РИА Новости, 25.03.2024

МиГ-31 не допустил приближения бомбардировщиков ВВС США к границе России

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-24T16:03

2024-03-24T16:03

2024-03-25T01:11

министерство обороны рф (минобороны рф)

миг-31

безопасность

россия

сша

баренцево море

ввс сша

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, сообщили в пресс-службе Минобороны."Двадцать четвертого марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — уточнили в ведомстве.Экипаж российского самолета идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС СШАПри приближении МиГ-31 американские самолеты изменили курс своего полета с разворотом и последующим удалением от границы России."Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы России не допущено", — указали в военном ведомстве.В министерстве подчеркнули, что полет истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности.

https://ria.ru/20240228/bombardirovschik-1929887079.html

https://ria.ru/20210928/samolet-1752205194.html

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сша

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), миг-31, безопасность, россия, сша, баренцево море, ввс сша