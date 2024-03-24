https://ria.ru/20240324/middlton-1935401054.html

Кейт Миддлтон тронула поддержка жителей Британии и других стран

Кейт Миддлтон тронула поддержка жителей Британии и других стран - РИА Новости, 24.03.2024

Кейт Миддлтон тронула поддержка жителей Британии и других стран

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сообщила о заболевании раком, и её супруг принц Уильям тронуты поддержкой общественности, сообщили в Кенсингтонском... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T02:55

2024-03-24T02:55

2024-03-24T03:02

в мире

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кейт миддлтон

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сообщила о заболевании раком, и её супруг принц Уильям тронуты поддержкой общественности, сообщили в Кенсингтонском дворце. Принцесса Уэльская Кейт Миддллтон ранее сообщила, что в результате операции у нее обнаружили рак, она проходит курс химиотерапии. "Принц и принцесса очень тронуты добрыми сообщениями, поступающими от людей из Великобритании, стран Содружества и со всего мира в ответ на послание Ее Королевского Высочества. Они очень тронуты теплотой и поддержкой общественности и благодарны за понимание их просьбы о конфиденциальности в это время", - приводит заявление представителя Кенсингтонского дворца телеканал Sky News. Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".

https://ria.ru/20240323/muzhestvo-1935169121.html

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в мире, великобритания, кейт миддлтон