https://ria.ru/20240324/medvedev-1935452580.html

Медведев пообещал отомстить за жертв теракта в "Крокусе"

Медведев пообещал отомстить за жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Медведев пообещал отомстить за жертв теракта в "Крокусе"

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ отомстит за каждого погибшего и пострадавшего при теракте в "Крокус сити холле", и все... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:27

2024-03-24T12:27

2024-03-24T12:34

теракт в "крокус сити холле"

дмитрий медведев

крокус сити холл

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935055803_0:117:3099:1860_1920x0_80_0_0_006e4add7c75cfd303ef01be4fb4ce06.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ отомстит за каждого погибшего и пострадавшего при теракте в "Крокус сити холле", и все причастные, вне зависимости от страны и статуса, отныне легальная и главная цель."Царствия небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки", - написал он в своем Telegram-канале.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, крокус сити холл, россия