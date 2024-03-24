https://ria.ru/20240324/medvedev-1935452580.html
Медведев пообещал отомстить за жертв теракта в "Крокусе"
Медведев пообещал отомстить за жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Медведев пообещал отомстить за жертв теракта в "Крокусе"
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ отомстит за каждого погибшего и пострадавшего при теракте в "Крокус сити холле", и все... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:27
2024-03-24T12:27
2024-03-24T12:34
теракт в "крокус сити холле"
дмитрий медведев
крокус сити холл
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ отомстит за каждого погибшего и пострадавшего при теракте в "Крокус сити холле", и все причастные, вне зависимости от страны и статуса, отныне легальная и главная цель."Царствия небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки", - написал он в своем Telegram-канале.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, крокус сити холл, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Дмитрий Медведев, Крокус Сити Холл, Россия
Медведев пообещал отомстить за жертв теракта в "Крокусе"
Медведев пообещал отомстить организаторам теракта любой национальности
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил
, что РФ отомстит за каждого погибшего и пострадавшего при теракте в "Крокус сити холле", и все причастные, вне зависимости от страны и статуса, отныне легальная и главная цель.
"Царствия небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки", - написал он в своем Telegram-канале.
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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