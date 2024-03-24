https://ria.ru/20240324/makron-1935522418.html

Макрон усиливает свою охрану, борясь с "угрозой" России, пишут СМИ

Макрон усиливает свою охрану, борясь с "угрозой" России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2024

Макрон усиливает свою охрану, борясь с "угрозой" России, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен безопасностью, и на этом фоне усиливает свою охрану и принимает меры для борьбы с якобы российской угрозой,... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T20:09

2024-03-24T20:09

2024-03-24T20:18

в мире

россия

украина

эммануэль макрон

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:344:3027:2047_1920x0_80_0_0_6d34bec9b5c481ca68e4cbfc28a666ab.jpg

ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен безопасностью, и на этом фоне усиливает свою охрану и принимает меры для борьбы с якобы российской угрозой, сообщает журнал Marianne со ссылкой на источники. Издание задается вопросом, действительно ли Макрон думает, что РФ хочет совершить на него нападение, указывая на его неоднозначную фразу журналистам в конце февраля о якобы решении России совершить "атаку". Высокопоставленный сотрудник французской разведки заявил журналу, что "государственная угроза возросла", и под ней подразумевается Россия, указывает издание. "С прошлого лета (Макрон - ред.) брал с собой нескольких крупных парней, чтобы те его сопровождали. Они более заметны и более эффективны для вмешательства в случае движения толпы", - заявил изданию источник из команды по обеспечению безопасности главы государства. Журнал пишет со ссылкой на высокопоставленный источник в полиции, что в Елисейском дворце группа, ответственная за безопасность Макрона, перешла в режим "красной тревоги". Как отмечается, в случае с президентскими кортежами было решено использовать больше сопровождающих мотоциклов для обеспечения безопасности различных транспортных средств. Кроме того, в ходе поездок префектов просили обращать внимание на силы, мобилизованные вокруг "пузыря" - системы обеспечения президентской безопасности. Согласно источнику журнала в полиции, французские службы безопасности обеспокоены предстоящей поездкой Макрона на Украину. Как пишет издание, во время такой поездки могут быть задействованы средства перехвата, самолеты с системой дальнего радиолокационного обнаружения и предупреждения и истребители Rafale. Как пишет журнал, ответственных за безопасность Макрона также беспокоит недовольство значительной части французов по отношению к президенту. Отмечается, что после насилия во время протестов "Желтых жилетов" службы уже значительно усилили и реорганизовали имеющиеся в их распоряжении средства. С тех пор супруга Макрона Брижит боится за себя, свою семью и своего мужа, указывает издание. Высокопоставленный источник из разведки сообщил журналу, что Макрон "больше не может терпеть", когда россияне ругают Францию в соцсетях, а их нарративы берут там верх. Издание пишет, что Макрон в последнее время очень внимательно читает доклады ведомств об информационных войнах, при этом он якобы потерял терпение и призывает к действиям. "Макрон совершенно боится россиян. Однажды утром он пришел к спецслужбам и попросил в одночасье создать специальную группу по борьбе с российским вмешательством. Коллегам приходится проводить одну встречу в день, это их не очень радует", - заявил журналу сотрудник МВД. Издание отмечает, что с тех пор каждый день организуются встречи с представителями главного управления внутренней безопасности (DGSI), внешней разведки (DGSE) и службы по защите от цифрового иностранного вмешательства (Viginum), а в МИД каждую неделю проводят собрание по действиям по дезинформации, организуемым "враждебными государствами".

https://ria.ru/20240324/makron-1935458154.html

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1935003986.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, эммануэль макрон, франция