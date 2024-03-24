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Макрон усиливает свою охрану, борясь с "угрозой" России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2024
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20:09 24.03.2024 (обновлено: 20:18 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/makron-1935522418.html
Макрон усиливает свою охрану, борясь с "угрозой" России, пишут СМИ
Макрон усиливает свою охрану, борясь с "угрозой" России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2024
Макрон усиливает свою охрану, борясь с "угрозой" России, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен безопасностью, и на этом фоне усиливает свою охрану и принимает меры для борьбы с якобы российской угрозой,... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:09
2024-03-24T20:18
в мире
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен безопасностью, и на этом фоне усиливает свою охрану и принимает меры для борьбы с якобы российской угрозой, сообщает журнал Marianne со ссылкой на источники. Издание задается вопросом, действительно ли Макрон думает, что РФ хочет совершить на него нападение, указывая на его неоднозначную фразу журналистам в конце февраля о якобы решении России совершить "атаку". Высокопоставленный сотрудник французской разведки заявил журналу, что "государственная угроза возросла", и под ней подразумевается Россия, указывает издание. "С прошлого лета (Макрон - ред.) брал с собой нескольких крупных парней, чтобы те его сопровождали. Они более заметны и более эффективны для вмешательства в случае движения толпы", - заявил изданию источник из команды по обеспечению безопасности главы государства. Журнал пишет со ссылкой на высокопоставленный источник в полиции, что в Елисейском дворце группа, ответственная за безопасность Макрона, перешла в режим "красной тревоги". Как отмечается, в случае с президентскими кортежами было решено использовать больше сопровождающих мотоциклов для обеспечения безопасности различных транспортных средств. Кроме того, в ходе поездок префектов просили обращать внимание на силы, мобилизованные вокруг "пузыря" - системы обеспечения президентской безопасности. Согласно источнику журнала в полиции, французские службы безопасности обеспокоены предстоящей поездкой Макрона на Украину. Как пишет издание, во время такой поездки могут быть задействованы средства перехвата, самолеты с системой дальнего радиолокационного обнаружения и предупреждения и истребители Rafale. Как пишет журнал, ответственных за безопасность Макрона также беспокоит недовольство значительной части французов по отношению к президенту. Отмечается, что после насилия во время протестов "Желтых жилетов" службы уже значительно усилили и реорганизовали имеющиеся в их распоряжении средства. С тех пор супруга Макрона Брижит боится за себя, свою семью и своего мужа, указывает издание. Высокопоставленный источник из разведки сообщил журналу, что Макрон "больше не может терпеть", когда россияне ругают Францию в соцсетях, а их нарративы берут там верх. Издание пишет, что Макрон в последнее время очень внимательно читает доклады ведомств об информационных войнах, при этом он якобы потерял терпение и призывает к действиям. "Макрон совершенно боится россиян. Однажды утром он пришел к спецслужбам и попросил в одночасье создать специальную группу по борьбе с российским вмешательством. Коллегам приходится проводить одну встречу в день, это их не очень радует", - заявил журналу сотрудник МВД. Издание отмечает, что с тех пор каждый день организуются встречи с представителями главного управления внутренней безопасности (DGSI), внешней разведки (DGSE) и службы по защите от цифрового иностранного вмешательства (Viginum), а в МИД каждую неделю проводят собрание по действиям по дезинформации, организуемым "враждебными государствами".
https://ria.ru/20240324/makron-1935458154.html
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
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в мире, россия, украина, эммануэль макрон, франция
В мире, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Франция
Макрон усиливает свою охрану, борясь с "угрозой" России, пишут СМИ

Marianne: Макрон обеспокоен безопасностью, принимает меры против "угрозы" России

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен безопасностью, и на этом фоне усиливает свою охрану и принимает меры для борьбы с якобы российской угрозой, сообщает журнал Marianne со ссылкой на источники.
Издание задается вопросом, действительно ли Макрон думает, что РФ хочет совершить на него нападение, указывая на его неоднозначную фразу журналистам в конце февраля о якобы решении России совершить "атаку". Высокопоставленный сотрудник французской разведки заявил журналу, что "государственная угроза возросла", и под ней подразумевается Россия, указывает издание.
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"С прошлого лета (Макрон - ред.) брал с собой нескольких крупных парней, чтобы те его сопровождали. Они более заметны и более эффективны для вмешательства в случае движения толпы", - заявил изданию источник из команды по обеспечению безопасности главы государства.
Журнал пишет со ссылкой на высокопоставленный источник в полиции, что в Елисейском дворце группа, ответственная за безопасность Макрона, перешла в режим "красной тревоги".
Как отмечается, в случае с президентскими кортежами было решено использовать больше сопровождающих мотоциклов для обеспечения безопасности различных транспортных средств. Кроме того, в ходе поездок префектов просили обращать внимание на силы, мобилизованные вокруг "пузыря" - системы обеспечения президентской безопасности.
Согласно источнику журнала в полиции, французские службы безопасности обеспокоены предстоящей поездкой Макрона на Украину. Как пишет издание, во время такой поездки могут быть задействованы средства перехвата, самолеты с системой дальнего радиолокационного обнаружения и предупреждения и истребители Rafale.
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Как пишет журнал, ответственных за безопасность Макрона также беспокоит недовольство значительной части французов по отношению к президенту. Отмечается, что после насилия во время протестов "Желтых жилетов" службы уже значительно усилили и реорганизовали имеющиеся в их распоряжении средства. С тех пор супруга Макрона Брижит боится за себя, свою семью и своего мужа, указывает издание.
Высокопоставленный источник из разведки сообщил журналу, что Макрон "больше не может терпеть", когда россияне ругают Францию в соцсетях, а их нарративы берут там верх. Издание пишет, что Макрон в последнее время очень внимательно читает доклады ведомств об информационных войнах, при этом он якобы потерял терпение и призывает к действиям.
"Макрон совершенно боится россиян. Однажды утром он пришел к спецслужбам и попросил в одночасье создать специальную группу по борьбе с российским вмешательством. Коллегам приходится проводить одну встречу в день, это их не очень радует", - заявил журналу сотрудник МВД.
Издание отмечает, что с тех пор каждый день организуются встречи с представителями главного управления внутренней безопасности (DGSI), внешней разведки (DGSE) и службы по защите от цифрового иностранного вмешательства (Viginum), а в МИД каждую неделю проводят собрание по действиям по дезинформации, организуемым "враждебными государствами".
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