https://ria.ru/20240324/makron-1935458154.html

Лавров назвал причину заявлений Макрона об отправке войск на Украину

Лавров назвал причину заявлений Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 24.03.2024

Лавров назвал причину заявлений Макрона об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о возможной отправке войск на Украину, стремится "понравиться" руководству США, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:58

2024-03-24T12:58

2024-03-24T15:43

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о возможной отправке войск на Украину, стремится "понравиться" руководству США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме "Белград", посвященном 25-летию агрессии НАТО против Югославии, слова главы МИД опубликовали на сайте ведомства. "Сейчас, если брать Макрона и его настойчивость в том, что "не исключено, что мы направим сухопутные войска на Украину", — это уже не про "стратегическую автономию", а чтобы "понравиться" Соединенным Штатам, заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе", — отметил он. Министр заявил, что нынешние руководители европейских стран не считают приоритетом национальные интересы собственных стран, подчиняя их "единому коллективному западному требованию". "Европа полностью "легла" под США. Нет никакой самостоятельности. Все разговоры Макрона за последние несколько лет, а он периодически их "оживлял" в медийном пространстве, о создании некой "стратегической автономии" — все это оказалось пшиком", — добавил Лавров.Кроме того, глава МИД назвал ЕС "склочной организацией", где "на первое место ставится не национальный интерес своих народов и государств, а личные политические узкокорыстные планы, устремления и интриги". В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

https://ria.ru/20240322/strakh-1934832065.html

https://ria.ru/20240321/makron-1934809822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, франция, сергей лавров, эммануэль макрон, нато, евросоюз