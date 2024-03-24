https://ria.ru/20240324/lavrov-1935462832.html

Лавров напомнил о "развороте" Примакова

Лавров напомнил о "развороте" Примакова - РИА Новости, 24.03.2024

Лавров напомнил о "развороте" Примакова

Вашингтон намеренно начал бомбардировки Белграда, когда самолет тогдашнего главы правительства РФ Евгения Примакова уже находился в воздухе, чтобы не сорвать... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:29

2024-03-24T13:29

2024-03-24T13:29

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вашингтон намеренно начал бомбардировки Белграда, когда самолет тогдашнего главы правительства РФ Евгения Примакова уже находился в воздухе, чтобы не сорвать визит российского премьер-министра в США и лигитимизировать агрессию в отношении Югославии, решение тогдашнего главы правительства РФ развернуть свой самолет сорвало эти планы, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме "Белград", посвященном 25-летию агрессии НАТО против Югославии. "Все помнят знаменитый "разворот Примакова", но не все знают, что решение о том, чтобы бомбить Белград, было принято в Вашингтоне до того, как его самолет взлетел. Теперь мы уже точно знаем по мемуарам некоторых анонимных источников, что это было сделано специально – дать ему взлететь, чтобы снизить шансы на срыв визита. Они надеялись, что он (Примаков - ред.) прилетит и тем самым легитимизирует действия США и Североатлантического альянса. Но не тут-то было", - резюмировал Лавров. Глава МИД РФ отметил изощренность американской дипломатии, когда вице-президент США Альберт Гор позвонил Примакову на борт самолета, который преодолел уже треть пути, и передал, что "они (американцы - ред.) не могли больше ждать, надо было прекратить страдания косовоалбанских мирных граждан, и они начали операцию, самолеты уже в воздухе". "Разворот в марте 1999 года предшествовал многим событиям, которые по сути и по символам изменили внешнюю политику нашей страны", - добавил министр. Двадцать четвертого марта 1999 года глава правительства РФ Евгений Примаков, летевший с официальным визитом в США, развернул над океаном свой самолет и вернулся в Москву в знак протеста против начала бомбардировок Югославии. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240321/otnosheniya-1934730255.html

https://ria.ru/20240324/putin-1935450451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, югославия, сергей лавров, евгений примаков, оон, нато, в мире